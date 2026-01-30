Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат

Минфин подготовил законопроект, в котором предлагается ограничить внесение наличных на счет или вклад через банкомат. Лимит в 1 млн руб. в месяц будет установлен для физлиц. Документ был направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг в середине января, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инициатива направлена на «обеление» экономики, уточнил собеседник агентства. Из-за отсутствия лимита в безналичный оборот могут вводиться деньги неустановленного происхождения, считают авторы законопроекта. В случае принятия закона он вступит в силу через 180 дней со дня опубликования, чтобы банки успели адаптироваться.

В декабре правительство утвердило план по «обелению» российской экономики. Меры рассчитаны до 2030 года и предполагают снижение доли теневого сектора в экономике на полтора процентных пункта с нынешних 10–12% и дополнительные доходы бюджетов в размере до 1 трлн руб. в год.

