Мировые суды возвращают домой

Верховный суд (ВС) предложил изменить систему пересмотра вступивших в силу решений мировых судов: их будут проверять не кассационные суды общей юрисдикции, как сейчас, а суды регионов. Также предлагается отказаться от сплошной (то есть обязательной для судов) кассации. Это позволит снизить нагрузку на судей и повысить качество правосудия, рассчитывают в ВС. Однако шансы заявителей на пересмотр их дел могут уменьшиться, предупреждает эксперт.

Пленум ВС 27 января одобрил пакет поправок к закону о судебной системе и процессуальные кодексы, которые предполагают изменение порядка пересмотра вступивших в силу решений мировых судей.

Их будут проверять не кассационные суды общей юрисдикции, как сейчас (их всего 9 на 89 субъектов РФ), а суды тех регионов, где эти решения были приняты.

В случае несогласия гражданина с решением, принятым в кассационном порядке, сохранится возможность дальнейшего обжалования по делу непосредственно в ВС.

Однако кассация уже не будет сплошной: суды получат возможность принимать решение о принятии дела к рассмотрению или об отказе в пересмотре.

По существу, речь идет о восстановлении президиумов республиканских, краевых и областных судов в качестве первого звена кассационной инстанции применительно к решениям мировых судов, как это было до последней судебной реформы. Напомним, что самостоятельные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции в России действуют с октября 2019 года. Их введение, говорится в пояснительной записке к нынешним законопроектам, позволило решить задачу обеспечения независимости и самостоятельности апелляционных и кассационных судебных инстанций, а также перераспределить служебную нагрузку судей в судах общей юрисдикции. Вместе с тем, отмечается в документе, наработанная более чем за шесть лет практика кассационных судов общей юрисдикции выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы.

Как указывалось на заседании пленума, инициатива подготовлена на основании многочисленных предложений с мест, поступивших в рабочую группу по совершенствованию деятельности судебной системы (о ее создании новый председатель ВС Игорь Краснов сообщил вскоре после своего назначения на эту должность). Ранее в интервью “Ъ” господин Краснов уже говорил, что существующая система обжалования актов мировых судей требует реформирования, поскольку создает препятствия для доступа граждан к правосудию: многим из них приходится ехать в другой регион для участия в процессах.

Также предполагается, что передача дел в компетенцию региональных судов позволит снизить нагрузку на судей кассационной инстанции: сейчас она составляет в среднем 62 жалобы или дела на одного судью в месяц. По штату в девяти кассационных судах сейчас 891 судья, но по факту — всего 750. Кроме того, суды областного звена, которые сейчас отвечают за качество правосудия в регионах, вернут себе процессуальный контроль за деятельностью мировой юстиции.

В ВС рассчитывают, что предлагаемые изменения также сократят сроки рассмотрения дел, снизят судебные издержки и уменьшат расходы, связанные с доставкой дел в кассационные суды.

Концептуально предлагаемые поправки поддержали президент и Генеральная прокуратура. Представитель Минюста пообещал, что позиция правительства будет сформулирована в ходе подготовки отзыва на законопроект.

С доводами ВС о значительной нагрузке на кассационные суды можно согласиться, говорит адвокат Юлий Тай. По его мнению, шесть лет реализации реформы, связанной с появлением отдельных кассационных судов общей юрисдикции, показали ее эффективность. Количество отмен и случаев реального пересмотра судебных актов как по гражданским, так и по уголовным делам увеличилось, хотя и крайне неравномерно. Возможно, лучшим решением в сложившейся ситуации стало бы увеличение численного состава судей кассационных судов, рассуждает эксперт. Что же касается отмены сплошной кассации, то лишь жизнь покажет степень активности президиумов апелляционных судов, но, скорее всего, шансы заявителей на пересмотр дела уменьшатся, предупреждает господин Тай.

Анастасия Корня