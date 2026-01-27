Кубанскую медицину проверят на коррупцию

На Кубани продолжается серия громких антикоррупционных дел в отношении действующих и бывших высокопоставленных сотрудников краевой исполнительной власти. “Ъ” выяснил, что бывший заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве. Обыски прошли у главы краевого минздрава Евгения Филиппова. О претензиях силовиков пока известно лишь то, что уголовное дело касается сферы здравоохранения и медицины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Минькова (фото 2017 года)

Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками к нескольким высокопоставленным должностным лицам в Краснодаре. Первый визит силовики нанесли в офис краевой медиагруппы «Кубань 24», руководитель которой Анна Минькова была задержана в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Затем следственные действия переместились в краевое министерство здравоохранения, обыск прошел в кабинете министра Евгения Филиппова.

Следствие полагает, что госпожа Минькова, которая до октября 2025 года занимала должность вице-губернатора Краснодарского края по социальным вопросам, обманным путем заставила одного из застройщиков отказаться от дорогостоящего недвижимого имущества.

Действия чиновницы были связаны с тем, что в сфере здравоохранения края возникла некая спорная ситуация, для урегулирования которой понадобились дополнительные площади, сообщил источник “Ъ”. Евгений Филиппов мог быть осведомлен о противоправной деятельности вице-губернатора Миньковой, полагают правоохранительные органы. Факт незаконного распоряжения недвижимостью выявили сотрудники краснодарского управления ФСБ.

Тема использования коммерческих площадей для сдачи учреждениям здравоохранения обсуждается на Кубани давно и даже успела стать предметом судебного разбирательства о защите чести и достоинства вице-губернатора Миньковой.

В ноябре 2021 года чиновница выиграла процесс против блогера Сергея Зайцева и сетевого издания «Кубань информ» в связи с публикацией текста о том, что Татьяна Мочалова, свекровь госпожи Миньковой, владеет помещениями площадью 600 кв. м, которые арендует краснодарская поликлиника №16. Анна Минькова расценила статью как утверждение о том, что ее семья и она сама якобы получает дополнительный недекларируемый доход, используя свой статус на государственной службе.

Не оспаривая факта договорных отношений между госпожой Мочаловой и учреждением здравоохранения, госпожа Минькова потребовала признать сведения о ее семье ложными, ссылаясь на то, что свекровь не входит в число членов семьи, что зафиксировано Семейным кодексом РФ. Прикубанский райсуд Краснодара обязал авторов опровергнуть опубликованные сведения, удалить заметку и выплатить вице-губернатору Миньковой компенсацию морального вреда в сумме 2 руб.

Анна Минькова была назначена на должность заместителя главы Краснодарского края в апреле 2015 года, вскоре после того, как регион возглавил Вениамин Кондратьев. При предыдущем губернаторе Александре Ткачеве госпожа Минькова руководила краевым департаментом информационной политики и была советником главы региона.

Чиновница ушла в отставку с поста вице-губернатора 27 октября 2025 года, как следует из ее комментария в Telegram, решение было «продиктовано личными убеждениями».

Сразу после увольнения из администрации госпожа Минькова получила назначение на должность гендиректора медиагруппы «Кубань 24».

По информации надзорных органов, в настоящее время в отношении Анны Миньковой проводится проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, последствием которой может стать иск об обращении в казну РФ незаконно нажитых активов.

Анна Перова, Краснодар