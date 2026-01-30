Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы. Если кандидатура будет утверждена Сенатом, Кевин Уорш сменит на посту Джерома Пауэлла, чьи полномочия истекают в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Уорш

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters Кевин Уорш

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

55-летний Кевин Уорш — бывший член совета управляющих ФРС (2006–2011 годы). Он сторонник жесткой монетарной политики для борьбы с инфляцией. Bloomberg писал, что рынки восприняли его кандидатуру как сигнал к менее агрессивному смягчению политики, чем ожидалось при других кандидатах.

Помимо Кевина Уорша, в числе кандидатов назывались директор Национального экономического совета Кевин Хассет, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и топ-менеджер BlackRock Рик Ридер.

Дональд Трамп неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за отказ значительно снизить ключевую ставку. С декабря 2024 года по сентябрь 2025-го ставка сохранялась на уровне 4,5%. 28 января регулятор оставил ее на уровне 3,5–3,75% годовых. Это вновь вызвало критику Дональда Трампа.