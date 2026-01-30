АПК нужны грамотные руки

До 2030 года, согласно кадровому прогнозу Минтруда, российский агропромышленный комплекс должен нанимать 130 тыс. специалистов в год. Чтобы обеспечить их приток в отрасль, правительство планирует перестроить работу профильных вузов и колледжей. По мнению экспертов, для успеха этой работы власти должны быть готовы к тому, чтобы гибче привлекать бизнес к профильным образовательным программам и регулярно пересматривать оценки кадровой потребности АПК.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Сейчас в агропромышленном секторе РФ задействованы 6 млн человек, и до 2030 года ему будет требоваться не менее 130 тыс. новых работников ежегодно, сообщил 29 января в ходе заседания правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

Названная цифра взята из кадрового прогноза на 2025–2029 годы, который ранее подготовил Минтруд. Речь идет о замещающей кадровой потребности, которая напрямую зависит от возрастной структуры занятости. По последним доступным данным Росстата (за 2023 год), в сельском хозяйстве средний возраст работников превышает 45 лет, что свидетельствует о существенном спросе на более молодые кадры. Оценка потребности АПК в рабочей силе еще будет обновляться, поскольку Минтруд пересматривает свой прогноз каждый год, и уже в документе на 2026–2032 годы замещающая кадровая потребность в секторе намного ниже названной — 55 тыс. человек в год.

По словам премьер-министра, новые сотрудники в сфере АПК должны быть квалифицированными экспертами, владеть новыми технологиями и обладать навыками для интерпретации данных. «Здесь важен системный подход, поэтому готовить специалистов необходимо со школьной скамьи. В прошлом году в России было создано свыше тысячи агротехклассов. В перспективе, мы договорились, их количество должно быть удвоено»,— добавил Михаил Мишустин.

Готовится и обновление специального профессионального образования — с этого года профильные колледжи начали поддерживать через систему «Агропрофессионалитет». Учреждения из 13 российских регионов получат гранты, которые смогут потратить на обновление учебной инфраструктуры по направлениям, которые наиболее востребованы в бизнесе АПК. Этот проект, отметим, запущен по аналогии с «Профессионалитетом», который позволил компаниям инвестировать в колледжи, выпускающие востребованных специалистов. Схожая работа, по словам премьер-министра, будет запущена и в вузах — речь идет о целевом обучении и большем вовлечении компаний в учебные процессы. Еще одна составляющая — программы повышения квалификации и переподготовки для тех, кто уже трудится в отрасли.

«Кадровая потребность АПК отражает не просто количественный, а и качественный разрыв: отрасль остро нуждается в специалистах, владеющих современными технологиями и способных работать с данными»,— отмечает эксперт компании Strategy Partners Константин Савельев. По его мнению, для того чтобы усилить эффект от профильных государственных программ, необходимо внедрение двух ключевых элементов. «Это создание единой цифровой платформы мониторинга, агрегирующей в реальном времени данные о вакансиях, выпускниках и их карьерных траекториях. Также необходимы стимулы для межрегиональной мобильности кадров (подъемные, арендное жилье), без чего дисбаланс между регионами сведет на нет успех подготовки»,— отмечает эксперт.

В то же время, напоминают в SuperJob, объективно оценить ситуацию на рынке труда в АПК крайне сложно, и большинство оценок носят приблизительный характер. «Рынок отличается выраженной сезонностью: с начала весны количество предложений о работе может увеличиваться до 10% в неделю, а затем так же быстро снижаться. Кроме того, существенная доля найма осуществляется либо неформально напрямую на местах, через личные связи, без публикации вакансий на площадках по поиску работы, либо через такие форматы, как самозанятость, неполная занятость, краткосрочные подработки, которые плохо агрегируются в рамках единого и объективного источника данных»,— отметили в компании.

Анастасия Мануйлова, Анна Королева