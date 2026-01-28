Трое в списке, не считая блогеров

Федеральный список партии «Новые люди» (НЛ) на выборах в Госдуму-2026 возглавят ее председатель Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева, сообщили “Ъ” источники, близкие к руководству партии. Потенциально список могут усилить медийные фигуры, вовлеченные в партийную повестку через участие в партпроектах. Эксперт считает выбор первой тройки НЛ логичным, но сомневается в необходимости «раздувать» общефедеральную часть, демотивируя тем самым кандидатов из регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Слева направо: председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева

По словам собеседников “Ъ”, «Новых людей» на осенние выборы почти гарантированно поведут Алексей Нечаев, возглавлявший список в 2021 году, и Владислав Даванков. Появление последнего в головной части списка логично, поскольку он заработал немалый электоральный капитал, в том числе благодаря участию в выборах президента (2024 год) и мэра Москвы (2023 год), поясняют источники “Ъ”. Думские планы господина Даванкова могут быть скорректированы только в том случае, если ему будет предложена должность главы какого-нибудь региона, отмечает один из собеседников: «Такая вероятность присутствует — он оканчивал школу губернаторов».

Третьим кандидатом, согласно текущему замыслу, должна стать экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она была одним из двух кандидатов в федеральной части списка НЛ на выборах-2021 и за пять лет работы в Думе, по словам источника, зарекомендовала себя «во всех смыслах», в том числе в электоральном.

В верхнюю часть списка могут попасть и медийно значимые фигуры, до этого не проявлявшие заметной политической активности, добавляет источник “Ъ”.

Пока наиболее заметная кандидатура — телеведущая Анфиса Чехова, которая с прошлого года отвечает в партии за демографические проекты. Однако никаких гарантий ее участия в кампании пока нет, оговариваются собеседники. Другими звездами могут оказаться блогеры и артисты, вовлеченные в партийную орбиту, в том числе в рамках партпроекта «Этичный блог». В числе потенциальных кандидатов:

актриса Лиза Моряк , работавшая доверенным лицом Владислава Даванкова на президентских выборах;

, работавшая доверенным лицом Владислава Даванкова на президентских выборах; блогеры Карина Кросс (свыше 10 млн подписчиков в соцсетях) и Егор Шип (свыше 3,4 млн).

Как ранее сообщал “Ъ”, по итогам думских выборов «Новые люди» рассчитывают удвоить свое представительство в Госдуме. По итогам выборов-2021 партия набрала 5,32% (3 млн) голосов по партспискам и сформировала фракцию из 13 депутатов (позже к ней примкнули 2 самовыдвиженца-одномандатника).

Лидерство перечисленных кандидатов в партсписке НЛ логично, полагает политолог Евгений Минченко. По его словам, Алексей Нечаев — «человек, впервые за десятилетия создавший успешный политпроект», Сардана Авксентьева — «искренний классический антиистеблишмент-кандидат», а Владислав Даванков удачно прошел через президентские выборы. «Он дипломатично выстроил свою кампанию так, чтобы не претендовать на избирателей Владимира Путина. Решая свою электоральную задачу, он решил и задачу администрации президента на повышение явки и привлечение новых избирателей»,— поясняет эксперт.

А вот большого смысла в том, чтобы усиливать федеральную часть списка медийными персонами, он не видит. Партийцам, учитывая рейтинги НЛ (от 5% до 7%), следует повышать мотивацию кандидатов из региональных списков и в этом смысле каждый дополнительный человек в федеральной части — это «дополнительная проблема», рассуждает господин Минченко. «Спортсмен или артист — ход несколько заезженный, а они же претендуют на то, что нашли новые подходы»,— добавляет политолог.

Григорий Лейба