Национальное собрание Франции проголосовало за отмену понятия «супружеский долг»

Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) единогласно поддержали законопроект, который отменяет понятие «супружеский долг», сообщает BFMTV. В случае его принятия в законе будет закреплено, что супруги не обязаны вступать в половые отношения. Теперь документ рассмотрят в Сенате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters

Авторы инициативы рассчитывают, что закон будет принят до лета. «Брак не может быть замкнутым мирком, где согласие на сексуальные отношения считается окончательным и пожизненным»,— заявила соавтор законопроекта депутат Мари-Шарлотта Гарин во время заседания.

Обязанность поддерживать сексуальные отношения с супругом или супругой не упоминается напрямую в Гражданском кодексе Франции. Однако из него следует, что «супруги обязаны совместно вести семейную жизнь». Инициатор законопроекта Сара Легрен (депутат от «Непокорившейся Франции») считает, что расплывчатая формулировка в законе может быть истолкована судом как «обязанность делить постель».

Сара Легрен назвала целью законопроекта «предотвращение абсурдного прочтения Гражданского кодекса в делах о разводе». В 2019 году апелляционный суд Версаля принял решение в пользу мужа, который требовал развода, так как жена отказывала ему в сексе. По словам госпожи Легрен, инициатива также направлена на борьбу с изнасилованиями в браке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долги наши тяжкие».