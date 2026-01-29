Евросоюз ввел санкции против журналистов Зарубина, Губерниева и Андреевой

Евросоюз ввел санкции в отношении российских журналистов Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Марии Ситтель, а также артиста балета и актера Сергея Полунина и рэпера Романа Чумакова (Рома Жиган). Информация об этом содержится на сайте Совета Европейского союза.

«Россия на протяжении многих лет ведет гибридные кампании против ЕС и его государств-членов, причем злонамеренные действия еще больше усилились с начала агрессивной войны против Украины и, весьма вероятно, будут продолжаться в обозримом будущем»,— указано в документе.

Всех четырех российских журналистов Евросоюз обвинил в распространении «дезинформации» и «пропаганды» относительно военных действий на Украине, Романа Чумакова и Сергея Полунина — в поддержке Вооруженных сил России и критике покинувших РФ артистов. Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и блокировку всех финансовых активов в европейских банках.