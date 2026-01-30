Дональд Трамп перекрывает кубинский вентиль

Президент США Дональд Трамп 30 января объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы и издал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров. Тем самым американский лидер планомерно усиливает давление на кубинские власти с целью добиться их свержения при помощи тактики экономического удушения. Тем временем Кубе грозит сильнейший энергетический кризис, а текущих запасов нефти стране может хватить не более чем на 20 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Allison Robbert / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Allison Robbert / AP

Вскоре после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Дональд Трамп решил взяться за не менее нелюбимые им коммунистические власти Кубы. 11 января американский президент заявил, что обрубает поставки на Кубу нефти из Венесуэлы, которая традиционно была крупнейшим экспортером этого энергоресурса на остров, и потребовал от Гаваны согласиться на некую сделку. Получив отказ, хозяин Белого дома повысил ставки.

Последние несколько дней, судя по публикациям СМИ, ярые критики кубинского правительства в администрации США, включая госсекретаря Марко Рубио, выступали за введение полной блокады импорта нефти на Кубу.

30 января Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США смогут вводить дополнительные пошлины на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу.

Как следует из документа, Министерство торговли США будет определять, поставляет ли иностранное государство нефть на Кубу напрямую, или через посредников, а затем совместно с Госдепартаментом и Минфином определять размер пошлин.

Этим же указом в США вводится чрезвычайное положение из-за того, что «правительство Кубы предприняло действия, которые наносят вред и угрожают Соединенным Штатам». Кубинские власти, по утверждению американского президента, «поддерживают связи со многими враждебными странами», в числе которых он упомянул Россию, Китай и Иран. В документе, в частности, говорится, что «на Кубе находится крупнейший российский объект радиоэлектронной разведки, который пытается похитить секретную информацию, представляющую национальную угрозу для США».

При этом Дональд Трамп на вопрос журналистов, планирует ли он этим указом «задушить» правительство Кубы, ответил отрицательно. «Не знаю, слово ‘’задушить’’ ужасно жесткое. Куба — это государство, которое терпит крах. Нет, я не пытаюсь. Но похоже, что она просто не сможет выжить»,— заявил американский президент.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил подобные действия американских властей и назвал выдвигаемые Штатами обвинения «длинным списком лжи». «Каждый день появляются новые доказательства того, что единственная угроза миру, безопасности и стабильности в регионе и единственное пагубное влияние — это влияние правительства США на народы и страны нашей Америки, которые оно стремится подчинить, разграбить, ослабить и лишить независимости»,— написал он в соцсети X.

В первую очередь угрозы США ввести дополнительные пошлины касаются Мексики, которая в условиях сокращающегося экспорта из Венесуэлы за последний год стала лидером по поставкам нефти на островное государство.

Так, мексиканская госкомпания Pemex с января по сентябрь прошлого года отправляла на Кубу почти 20 тыс. баррелей нефти ежедневно.

По данным Financial Times, на Мексику приходилось порядка 44% импорта нефти на Кубу, на Венесуэлу (до начала января этого года) — 33%. Около 10%, согласно FT, поступает из России (которая к тому же весной прошлого года по поручению президента РФ Владимира Путина отправила на остров 100 тыс. тонн нефти в рамках госкредита), а меньшая часть — из Алжира.

Уже в январе, очевидно, опасаясь санкций со стороны США, Мексика начала сокращать энергетическую помощь кубинцам. А 26 января стало известно, что Pemex остановила отгрузку нефти: следовавший на Кубу танкер вдруг изменил курс и направился в Данию.

Прямых ответов на вопрос о дальнейших действиях властей в отношении Кубы президент Мексики Клаудия Шейнбаум избегает. Приостановку поставок она назвала «суверенным решением» страны, хотя подчеркнула, что Мехико все так же «проявляет солидарность» с Гаваной. После телефонного разговора с президентом США 29 января она и вовсе заявила, что вопрос о Кубе вообще не обсуждался.

В условиях американских экономических санкций Куба и так уже годами не может решить проблему с устаревшими термоэлектрическими станциями и сталкивается с нехваткой топлива.

Электроэнергии хватает лишь на покрытие двух третей от общего спроса, а большая часть острова практически ежедневно сталкивается с блэкаутом, который может длиться часами. Частые и продолжительные отключения затрагивают в том числе и Гавану.

Теперь ситуация может значительно обостриться. По данным платформы Kpler, которые приводит Financial Times, запасов нефти в стране — примерно 460 тыс. баррелей — при нынешнем уровне потребления хватит на 15–20 дней. С начала года остров импортировал около 3 тыс. баррелей в сутки, хотя в прошлом году средний показатель составлял 37 тыс. баррелей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что нефтяная блокада Кубы стала бы «грубейшим нарушением международного права» и «бесчеловечным посягательством на достойную жизнь кубинских граждан». «Куба на протяжении вот уже почти 70 лет испытывает на себе тяжелейший гнет нелегитимно введенной против нее Вашингтоном экономической, торговой и финансовой блокады»,— заявила госпожа Захарова на брифинге 28 января.

Лусине Баласян