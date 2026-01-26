Ирану пересчитывают потери

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln приблизилась к зоне ответственности Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Она была направлена туда 15 января на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану в отместку за жестокое подавление протестов, начавшихся 28 декабря 2025 года. На этом фоне западные СМИ обновили данные по количеству жертв среди протестующих. Журнал Time выступил с утверждением, что число убитых иранских манифестантов превышает 30 тыс. человек. Такая статистика может не оставить американскому лидеру иного выбора, кроме как вступить в новый раунд вооруженной конфронтации с Ираном.

Фото: Mass Communication Specialist Seaman Daniel Kimmelman / U.S. Navy / AP

То, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln приблизилась к зоне ответственности Центрального командования вооруженных сил США, высокопоставленный американский чиновник сообщил телеканалу Fox News в воскресенье, 25 января. Впрочем, он отметил, что пока авианосец не готов к полноценным оперативным действиям. По словам чиновников, которых цитирует Fox News, администрация Дональда Трампа усиливает военное присутствие в районе Ближнего Востока в ответ на события вокруг Ирана, который с 28 декабря потрясли мощные антиправительственные акции, спровоцированные ослаблением национальной валюты.

Косвенным признаком того, что на Ближнем Востоке ожидается эскалация вокруг Ирана, стало решение 25 января нескольких израильских авиакомпаний смягчить условия возврата билетов пассажирам.

Флагманский авиаперевозчик El Al сообщил клиентам, что они могут минимум за два дня до вылета назвать любую причину отказа лететь и получить ваучер, позволяющий в дальнейшем получить авиабилет на любую другую дату. Такой режим будет действовать ближайшие две недели. В свою очередь, Arkia Israeli Airlines дала пассажирам возможность с 26 января по 9 февраля отменить бронирование за 48 часов до рейса с получением такого же ваучера. А перевозчик Israir Airlines предложил клиентам приобрести «защиту от отмены», которая даст возможность аннулировать билет за три дня до полета.

На этом фоне Тегеран обещает дать отпор агрессии. Выступая в понедельник, 26 января, на регулярном брифинге, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи пояснил, что Исламская Республика «уверена в своих возможностях и учитывает предыдущий опыт, особенно героических битв июня (имеется в виду 12-дневная война 2025 года, по итогам которой Тегеран объявил себя победителем.— “Ъ”)». По словам дипломата, Тегеран «даст всеобъемлющий и сокрушительный ответ на любую агрессию».

Западные СМИ тем временем продолжают подсчитывать количество убитых в Иране демонстрантов. Журнал Time со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения Ирана проинформировал в воскресенье, 25 января, что на пике демонстраций — 8 и 9 января — иранские правоохранители убили до 30 тыс. человек. Мертвых в эти дни было так много, что медики не успевали убирать тела, а мешки для трупов закончились, рассказали источники Time. Не хватало и медицинских машин: погибших пришлось эвакуировать с улиц на прицепах. Впрочем, журнал делает оговорку: проверить эти данные невозможно. В Иране по-прежнему отключен интернет, несмотря на обещание властей вернуть гражданам доступ к услугам в сфере связи.

В свою очередь, газета The New York Times проанализировала как минимум 40 видеороликов, которыми поделились с изданием иранцы, сумевшие обойти интернет-блокировки. На них запечатлено, с какой жестокостью правоохранители подавляли уличные акции: они использовали не только дубинки и слезоточивый газ, но и обычное стрелковое оружие. Ролики показывают, что по протестующим стреляли в том числе с крыш правительственных зданий. Именно благодаря жестокости силовиков, как утверждают опрошенные газетой очевидцы, к 12 января протесты были полностью подавлены.

Отговорить господина Трампа от ударов по Ирану активно пытается его специальный посланник Стив Уиткофф, утверждают источники Israel Hayom. По их словам, дипломат переслал главе Белого дома сообщение в мессенджере о необходимости предотвратить конфликт, которое направил ему министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Одновременно Вашингтон получил письменное заверение от президента Ирана Масуда Пезешкиана, что Исламская Республика не хочет войны.

«Даже сейчас, когда разведданные (о числе убитых протестующих.— “Ъ”) и показания (переживших репрессии.— “Ъ”) иранцев поступают в Израиль и спецслужбы других стран региона, а также в США, Стив Уиткофф продолжает настаивать на дипломатическом пути решения иранской проблемы»,— с разочарованием говорят израильские источники Israel Hayom.

Нил Кербелов