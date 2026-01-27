От Нью-Дели до Брюсселя

Евросоюз и Индия завершили продолжавшиеся 19 лет переговоры о создании зоны свободной торговли. Ожидается, что соглашение вступит в силу в течение года и приведет к снижению или отмене большинства действующих сейчас пошлин в двусторонней торговле. Ее либерализация должна поддержать европейскую автомобильную и сельскохозяйственную промышленность, а также индийских производителей химической продукции, одежды, обуви и ювелирных изделий. К завершению переговоров стороны, по всей видимости, подтолкнула политика пошлин американского президента Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

После 19 лет переговоров ЕС и Индия согласовали текст договора о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщила Еврокомиссия (ЕК). Как ожидается, он вступит в силу в течение года, после того как пройдет юридическую проверку и ратификацию в Евросоюзе и Индии.

Сейчас торговля товарами сторон соглашения оценивается в €120 млрд в год. По данным Еврокомиссии, Индия — девятый по объему торговый партнер ЕС (на страну приходится 2,4% европейского товарооборота), Евросоюз же для Индии — первый по объемам поставщик с долей 11,5%.

Предполагается, что благодаря ЗСТ экспорт европейских товаров в Индию к 2032 году удвоится и составит около €100 млрд.

Послабления затронут 96,6% поставляемой ЕС продукции: для некоторых товаров пошлины будут отменены, для части — снижены.

В частности, тарифы на европейские автомобили будут постепенно (за пять лет) сокращены до 10% с нынешних 110%.

Это, подчеркивают аналитики, важная новость для немецких автопроизводителей (в том числе Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW), которые на фоне американских пошлин ищут платежеспособный спрос в других странах. Заметно сократятся также тарифы на электрооборудование, химическую продукцию и сталь из ЕС. Соглашение среди прочего отменяет или снижает часть пошлин на европейскую продукцию АПК. Например, тарифы на оливковое масло будут обнулены, а на вина сократятся до 20% (сейчас 150%). В целом благодаря соглашению европейские экспортеры смогут сэкономить около €4 млрд в год, оценивает ЕК.

Министерство торговли и промышленности Индии пока не описало ожидаемые выгоды от соглашения. При этом, судя по материалам Еврокомиссии, ЕС в ближайшие семь лет сократит таможенную нагрузку на 99,5% импортируемых из Индии товаров.

Облагаться пошлинами в среднесрочной перспективе не будут химическая продукция, ювелирные изделия, недрагоценные металлы, а также обувь и одежда.

Текстильная промышленность Индии серьезно пострадала из-за американских пошлин. Свободный доступ на европейский рынок может поддержать ее восстановление. Послабления затронут также лекарства и сельхозпродукцию, при этом в ЕС обращают внимание на сохранение высоких стандартов при закупках таких товаров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал соглашение «матерью всех сделок». По его словам, оно поспособствует развитию в стране таких, в частности, сфер, как текстиль, ювелирные изделия, изделия из кожи.

Переговоры ЕС и Индии о ЗСТ активизировались на фоне разворачивания тарифов США. Сейчас американские пошлины для ЕС составляют 15%, для Индии — 50% (из-за закупок российской нефти они были повышены с 25%). В таких условиях страны ищут возможности диверсификации поставок. Так, Евросоюз уже заключил соглашения о зоне свободной торговли с МЕРКОСУР (объединение государств Южной Америки; см. “Ъ” от 13 января) и Индонезией, а также обновил аналогичный договор с Мексикой. Индия между тем либерализовала торговлю с Великобританией и Новой Зеландией, а также начала переговоры о ЗСТ с ЕАЭС.

Ожидается, что зона свободной торговли позволит Евросоюзу сократить зависимость от торговли не только со Штатами, но и с Китаем. По обновленным данным, в 2025 году торговый дефицит ЕС в торговле с КНР составил рекордные $300 млрд: китайские поставки превышают встречные более чем вдвое. Государства Евросоюза продолжают обвинять КНР в перепроизводстве и фиксируют массовый переток китайских товаров на европейский рынок из-за высоких пошлин США.

Кристина Боровикова