Россия на грани

Минфин хочет ввести экспортные пошлины на алмазы для развития российской огранки. Сейчас 90% алмазов в мире обрабатывается в Индии, а в РФ — менее 5% добываемых камней. По оценкам аналитиков, развитие отрасли может обойтись в десятки миллиардов рублей. Нынешние экспортные пошлины обходятся АЛРОСА более чем в 10% EBITDA.

Минфин готовит проект указа о введении экспортных пошлин на алмазы для поддержки гранильной отрасли, сообщил 29 января замглавы министерства Алексей Моисеев. Также будет описан механизм распределения сырья среди огранщиков. «В России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом. Мы хотим ликвидировать эту проблему»,— заявил господин Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Алексея Моисеева, всего в России реализуется до 0,5 млн карат бриллиантов в год. Крупнейший огранщик — смоленский «Кристалл», выпускающий около 200 тыс. карат в год. АЛРОСА, добывающая более 90% алмазов в стране, обеспечивает около трети мировой добычи. По итогам прошлого года компания добыла 29,7 млн карат алмазов. По данным Кимберлийского процесса, в 2024 году Россия экспортировала 30,37 млн карат алмазов стоимостью $2,62 млрд. Доля в мировом экспорте в каратах — около 10,6%, в деньгах — 9%.

В АЛРОСА от комментариев отказались. В Минфине и «Кристалле» “Ъ” не ответили.

В России ранее действовала экспортная пошлина на алмазы в размере 6,5%, которая была отменена 1 сентября 2016 года по договоренности с ВТО. Из-за этого «Кристалл» просил Минфин о господдержке (см. “Ъ” от 8 июля 2016 года). Кроме того, на алмазы распространялась плавающая экспортная пошлина в 4–7% при курсе 80–95 руб./$, которая действовала с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года. Аналитики «Мои Инвестиции» оценивали эффект от «курсовой» пошлины для EBITDA АЛРОСА в 11–15%. Переложить новые пошлины на покупателей АЛРОСА вряд ли сможет, учитывая текущий слабый рынок (см. “Ъ” от 24 января).

Как отметил Алексей Моисеев, до отмены экспортной пошлины на алмазы в 2016 году иностранные инвесторы, в том числе индийские, рассматривали создание гранильных производств в России. В Индии сегодня гранится около 90% всех алмазов в мире. В России, по словам начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, проходит огранку не более 5% от добычи алмазов.

В Индии зарплаты в этой отрасли в разы ниже, чем в России, и соответственно, издержки в разы меньше, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее оценкам, РФ на мировом рынке бриллиантов занимает только 3–4%.

Организовать крупнотоннажную огранку алмазов в России технически возможно, но это потребует в том числе налоговых льгот и дешевого сырья, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

По его словам, меры Минфина должны быть направлены в первую очередь на удешевление алмазов, поддержку внутренних мощностей и работы с более сложными камнями с премией за бренд «российского бриллианта». Вложения в развитие собственной гранильной отрасли могут быть сравнимыми с ежегодным объемом покупки алмазов в бюджет — около 50 млрд руб., считает Наталья Мильчакова.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что сегодня в России нет больших промышленных производств для огранки вставок меньше 0,2 карата. «Это тяжелый ручной труд большого количества квалифицированного персонала. Создание такой индустрии с нуля потребует существенных вложений и времени, которые нужно будет окупить, удерживая конкурентные цены»,— говорит он. Собеседник “Ъ” добавляет, что такие изделия — основа массового сегмента ювелирной розницы.

По словам господина Орехова, перенос части огранки из Индии в Россию снизит поток сырья и увеличит экспорт готовых бриллиантов, при этом из-за ограничений G7 и ЕС основными направлениями останутся дружественные рынки и внутренний спрос. Другие поставщики смогут заместить в Индии часть российских объемов, и влияние на глобальные цены будет ограниченным, поскольку совокупное предложение сырья не изменится, добавляет он. В России цены на камни зависят от издержек участников рынка, говорит исполнительный директор «Гильдии ювелиров» Владимир Збойков, добавляя, что издержки сегодня растут.

