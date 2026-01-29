Автомобили не оправдывают средства

Общее число легковых авто в России сократилось в 2025 году до 52,8 млн штук, следует из опубликованных данных МВД. Объем легкового автопарка уменьшился впервые за 25 лет. Опрошенные “Ъ” эксперты выдвинули несколько версий о причинах этого. Так, в условиях повышения транспортного налога автовладельцы стали активней снимать с учета старые машины. Еще часть водителей прекращают регистрацию своих авто, чтобы не получать штрафы с камер, хотя это является нарушением законодательства. Наконец, на статистику повлияло и сокращение продаж новых авто по итогам 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

МВД опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru) данные за 2025 год о транспортных средствах, зарегистрированных в ГИБДД. “Ъ” обратил внимание, что парк легковых автомобилей за год сократился на 0,18% — до 52,8 млн машин. Таким образом, почти 100 тыс. авто за год были сняты с учета. Это первый такой случай за четверть века: с 2000 года легковой парк стабильно рос, следует из данных Росстата и МВД (см. график).

Ситуацию можно объяснить несколькими причинами, говорят опрошенные “Ъ” эксперты. Научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин указывает, что авторынок сокращается — а значит, парк обновляется медленнее.

По итогам 2025 года продажи новых легковых авто сократились на 15,6%, до 1,32 млн штук.

Для обновления автопарка в России нужно продавать 2,2–2,5 млн легковых автомобилей в год, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он добавляет, что значительный рост продаж на российском рынке начался примерно 20 лет назад. «И те машины, которые тогда активно продавались, уже подошли к концу своего жизненного цикла,— пояснил “Ъ” эксперт.— Безусловно, есть и будут автомобили, которые сохранились в нормальном состоянии и по-прежнему используются. Но все же есть огромное количество машин, купленных 15–20 лет назад, которые подошли к такому состоянию, когда эксплуатировать их уже нельзя. Особенно, если они были у юридических лиц или государственном пользовании. Это просто хлам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Раньше машина, которая по сути уже является металлоломом и не ездит, долгое время все равно оставалась на учете,— добавляет Михаил Блинкин.— Теперь, когда транспортный налог в регионах повышается, люди активно занялись списанием транспорта». Среди субъектов федерации, принявших решение увеличить ставки налога,— Москва, Московская область, Красноярский край, Оренбургская, Липецкая и Волгоградская области. Согласно данным сервиса «Яндекс.Вордстат» за 2025 год, ежемесячное количество запросов «снять машину с учета» выросло с 88 тыс. в январе до 122 тыс. в декабре, обратил внимание “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Старение автопарка, напомним, отмечено в президентской стратегии безопасности дорожного движения как одна из самых острых проблем, которые нужно решить в ближайшие годы. По состоянию на 2024 год (за 2025 год сведений еще не публиковалось) 23% легковых авто, 38% грузовиков, 20% автобусов и 80% мотоциклов имеют срок эксплуатации более 15 лет.

Иван Буранов