Кадыров выступил против переговоров с Украиной и призвал «довести войну до конца»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против продолжения переговоров по мирному урегулированию на Украине. Заявление прозвучало в Кремле, куда он прибыл в составе российской делегации для участия во встрече президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.

«Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров», — сказал Рамзан Кадыров радиостанции «Маяк».

В прошлые выходные в столице ОАЭ прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Детали не раскрывались, но стороны высказывались о мероприятии положительно. Диалог планируется возобновить в Абу-Даби 1 февраля.