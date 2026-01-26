Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Минэнерго внесло в правительство постановление о досрочном снятии запрета на экспорт бензина, сообщил источник «Ъ» в отрасли. По его словам, документ может быть подписан в конце января.

Временный запрет на экспорт бензина, дизеля, судового топлива и прочих газойлей действует до 28 февраля. Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что правительство и профильные ведомства рассматривают возможность снятия запрета с 1 февраля.

Правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива для всех участников рынка в сентябре 2025 года. Власти стремились предотвратить дефицит и рост цен на внутреннем рынке. В октябре экспорт дизтоплива разрешили для НПЗ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо остается зимовать».