Комбайны собрали минус

Рынок сельхозтехники ожидаемо закончил 2025 год резким падением: на отрасль давили низкая доходность аграриев, высокая ставка ЦБ и большие стоки. И хотя парк сельхозмашин в стране нуждается в обновлении, в 2026 году в лучшем случае ожидается незначительное восстановление поставок, но не устойчивый рост спроса.

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в 2025 году сократились на 21,1% год к году, до 155,1 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Низкие показатели, по оценке Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, в первую очередь связаны со снижением рентабельности аграрного бизнеса из-за увеличения затрат на производство и низких цен. «Рентабельность растениеводства снизилась с 40–50% в 2020 году до 15–16% в 2025 году»,— уточняет он.

По словам господина Бабанского, к падению рынка сельхозтехники также привели высокая стоимость финансирования, сделавшая кредиты и лизинг недоступными для многих аграриев, особенно для малых и средних предприятий, а также сокращение господдержки на федеральном и региональном уровнях. Лимиты на льготное приобретение техники выбираются очень быстро, уточняет эксперт.

По данным «Росспецмаша», отгрузки в 2025 году сократились почти по всем основным видам сельхозтехники.

Значительнее всего просел сегмент пресс-подборщиков — на 36,7%, до 762 штук. Поставки тракторов упали на 31,1% год к году, до 2,77 тыс. штук, зерноочистительных машин — на 31%, до 671 штуки, зерноуборочных комбайнов — на 30,9%, до 2,21 тыс. штук, косилок — на 19,4%, до 2,02 тыс. штук, кормоуборочных комбайнов — на 17,2%, до 173 штук, и т. д. Рост продаж — на 43,8%, до 384 штук,— фиксируется только по машинам для внесения удобрений (см. график).

Продажи импортных машин в России, по оценке председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, сократились примерно на 35%. На динамику влияли утилизационный сбор и «сошедший на нет» интерес к китайским брендам. Экспорт, по данным «Росспецмаша», снизился на 13,3%, до 15,6 млрд руб.

Совокупно реализация российской и зарубежной техники в стране, вероятно, снизилась на 25%, считает господин Алтынов. В группе компаний UMG (выпускает в том числе сельхозтехнику) говорят об общем падении рынка более чем на 30%. «Негативная динамика связана с большими запасами ранее произведенной и завезенной техники как у дилеров, так и у лизинговых компаний, а также со снижением покупательной способности сельхозпроизводителей»,— поясняет гендиректор холдинга Константин Николаев. Сохранение такой тенденции, считает топ-менеджер, приведет к потере устойчивости ряда компаний в 2026–2027 годах.

Стоки сельхозтехники у производителей, дилеров и лизинговых компаний все еще находятся на высоком уровне и тенденции к быстрому сокращению этих запасов не намечается, рассказывают собеседники “Ъ”.

При этом старый парк техники — одна из основных «болей российского АПК», напоминает Дмитрий Бабанский. «Условно нормальный коэффициент обновления парка оценивается на уровне 10%. В России в 2024 году он был примерно 4%, по итогам 2025 года предварительно оцениваем на уровне 3,5%»,— рассказывает он. Средний возраст тракторов в 2025 году, уточняет эксперт, оценивался в девять с половиной лет, комбайнов — примерно восемь с половиной лет.

Опрошенные “Ъ” эксперты не видят предпосылок для значительного улучшения ситуации на рынке. «Скорее всего, продажи в 2026 году останутся на уровне 2025 года или немного превысят его»,— считает господин Бабанский. По его словам, основной драйвер, который может способствовать росту,— вероятное восстановление цен на зерно во второй половине года и снижение мирового предложения. Господин Николаев более пессимистичен и ожидает в 2026 году дальнейшего падения рынка. «Акцент прогноза по рынку сельхозтехники сместился от "возможно, продажи подрастут" к "хоть бы не упали". Живут аграрии небогато — каждый год все сложнее»,— отмечает Александр Алтынов.

Наталия Мирошниченко