Патриарх Кирилл призвал запретить аборты женщинам без согласия мужей

Женщины в браке могут делать аборт только с согласия будущего отца, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил об этом на Рождественских парламентских встречах в Совете федерации.

Патриарх вспомнил слова президента Владимира Путина о том, что решения по детям «должна принимать семья, а не отдельные родители». По мнению главы Русской православной церкви, женщина может захотеть сделать аборт «в состоянии аффекта». Также женская психика якобы «более подвижна», и поэтому они «более эмоционально уязвимы».

«Важно присутствие рядом мужа, который может вовремя сказать: нет, слушай, вытянем, деньги-то заработаем, не надо, что ты... Слова мужа должны присутствовать в дискуссии о том, совершать или не совершать этот поступок»,— убежден патриарх.

РПЦ настаивает, что мужчины должны получить право запрещать женщинам делать аборты. По словам председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федора Лукьянова, «преступно лишать мужа права принимать вместе со своей супругой решение о сохранении новой жизни». Российские общественные организации предложили законодательно закрепить штрафы от 50 тыс. до 800 тыс. руб. за склонение беременных женщин к аборту.

