Каллас: ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля
Глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля 2026 года, передает «РИА Новости».
Кая Каллас
Фото: Omar Havana / AP
По информации Euractiv, среди обсуждаемых ограничений рассматриваются запрет на обслуживание российских нефтяных танкеров, экспорт предметов роскоши в Россию, а также сокращение квот ЕС на импорт российских удобрений. С инициативами о введении таких мер выступили Финляндия и Швеция.
Кая Каллас также указывала, что США уже более года не поддерживают Украину. В связи с этим, по ее оценке, ключевая роль в урегулировании российско-украинского конфликта должна принадлежать государствам Евросоюза.
Пакет с пакетами
Хроника и суть всех европейских санкций против России