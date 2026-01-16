Главные новости за 12–16 января. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Саратовская область

Самарская компания, проектировавшая и строившая троллейбусное депо и автобусный парк в пензенском мкр-не Терновка, оспаривает расторжение контракта. Волжская строительная компания требовала взыскать 16,44 млн руб. с управления строительства.

Суд освободил бывших топ-менеджеров саратовского «Экономбанка» от наказания. Пока длилось разбирательство, срок уголовного исследования истек.

Лидер СРПзП в Саратове Артем Чеботарев уходит из партии.

Защита обвиняемых по делу о пытках и изнасилованиях в туберкулезной тюремной больнице Саратова (ОТБ-1) обжаловали приговор. 30 декабря прошлого года Мособлсуд вынес объявил наказание бывшему начальнику тюремной больницы Павлу Гаценко, экс-начальнику отдела безопасности ОТБ-1 Сергею Мальцеву и еще пятерым фигурантам.

Законность возврата турбазы «Разлив» Саратовской области подтвердила апелляция.

Министр Сергеев анонсировал реконструкцию трамвайных маршрутов № 4, 7, 10 и 11. Она обойдется в 17,3 млрд руб.

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин пообещал сиротам выдавать жилье в положенные сроки.

Минстрой хочет расселить 412 аварийных домов в Саратове и области до конца года.

ФНС банкротит уличенного в дроблении бизнеса саратовского производителя дверей на 64 млн руб.

Саратовская облдума требует изъять у частников речной вокзал и дома культуры.

Зампред правительства Саратовской области Роман Ковальский покидает свой пост.

Спикер Госдумы требует спасти здание бывшего саратовского авиационного техникума.

Частная клиника из Саратова реставрирует дом революционера Шаумяна на Радищева.

Миллиардер из Энгельса продает в Саратове гипермаркет Sun Green за 650 млн руб.

В Балакове возбуждено дело о гибели семьи из-за угарного газа.

Спикер ГД потребовал срочно отремонтировать 20 поврежденных трамваев в Саратове.

Сеть гипермаркетов OBI в Саратове и Волгограде поменяет название на «Дом Ленты».

Волгоградская область

Экс-замглавы Новониколаевского района Сергей Белов совместил службу с бизнесом и попал под суд.

Волгоградский суд узаконил изъятие имущества на 13 млрд руб. у бывшего верховного судьи Адыгеи.

В Волгограде выставлен на торги сгоревший объект культурного наследия 19 века.

Волгоградская область хочет покрыть дефицит бюджета кредитами на 5 млрд руб.

Пензенская область

Пензенское министерство тарифов и госзакупок возглавил Дмитрий Сагайдачный. Позднее региональное правительство обнародовало список полномочий нового ведомства.

Пензенцев ждут новый спорткомплекс в Шуисте и бассейн в Заре в 2026 году.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил сделать 4 февраля выходным днем.

Дело экс-главы городского управления культуры Веры Фейгиной начал рассматривать Октябрьский суд Пензы.

«Пензгорстройзаказчика» проверит Счетная палата региона.

Канатную дорогу в Пензе восстанавливать не планируют.

Астраханская область

Генеральный директор Астраханской сетевязальной фабрики Ефим Бычков будет разбираться, кто его продает предприятие на «Циане» за 350 млн руб.

Новый жилой район на 60 тыс. кв. метров планируют построить под Астраханью.

В Астраханской области за 2025 год очередь из сирот за жильем сократилась на 2%.

В мэрии Астрахани освободилось кресло замглавы города.

