Пензенцев ждут новый спорткомплекс в Шуисте и бассейн в Заре в 2026 году

В 2026 году в Пензе появится два модульных спортивных сооружения — физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Шуист и бассейн в микрорайоне Заря. Эскизы презентовал глава региона Олег Мельниченко, сообщает пресс-служба губернатора Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе откроют два ФОКа в 2026 году

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ В Пензе откроют два ФОКа в 2026 году

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

В этом году в регионе запланировано строительство восьми новых спортивных площадок для сдачи норм ГТО в Пензе, Кузнецке, Заречном, Спасске, Пензенском, Лунинском, Каменском и Мокшанском районах. В Белинском, Бековском и Городищенском районах появятся «умные» спортивные площадки, оборудованные системами отслеживания физической активности и выдачи рекомендаций.

Сейчас в регионе функционирует 78 физкультурно-спортивных организаций, где занимаются более 50 тыс. человек. 659 тыс. пензенцев охвачены системными спортивными занятиями, это, по словам господина Мельниченко, больше половины населения области.

Марина Окорокова