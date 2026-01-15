Миллиардер из Энгельса продает в Саратове гипермаркет за 650 млн рублей

Мультибрендовый магазин товаров для дома и сада Sun Green на ул. Усть-Курдюмской, 10 в Волжском районе Саратова выставлен на продажу за 650 млн руб. Соответствующее объявление на «Авито» разместило агентство недвижимости «Бизнес Инвест Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего гипермаркета «Сан Грин» продают за 650 млн рублей

Фото: авито Здание бывшего гипермаркета «Сан Грин» продают за 650 млн рублей

Фото: авито

Сеть принадлежит энгельсскому бизнесмену Виталию Старостину, который учреждает пять организаций: три в Саратовской области (ООО «Холдинг», ООО «Астра-М», ООО «Клиника восстановительной медицины человека») и две в Москве (ООО «Центурион-Логистик» и ООО «Центурион-Инновации»). Общий оборот компаний в 2024 году составил 2,2 млрд руб., прибыль — 1,1 млрд руб. Садовый центр Sun Green учреждает «Астра-М». Помимо гипермаркета в Саратове, есть еще один в Энгельсе на ул. Тельмана, 28 (по этому же адресу зарегистрирована «Астра-М»), в них же находятся студии флористики. Еще два флористических магазина сети располагаются на улицах Вавилова, 23/25 и Чернышевского 52 в областном центре.

На сайте сети гипермаркетов указано, что она основана в 1998 году. Первый садовый центр площадью более 2 тыс. кв. м открыли в августе 2011 года в Энгельсе. На ул. Усть-Курдюмской в Саратове магазин площадью 5,8 тыс. кв. м появился в 2013 году.

Трехуровневое здание гипермаркета продают вместе с земельным участком на первой линии. На первом этаже находится основной зал площадью 1,7 тыс. кв. м и с высотой потолков 9,5 м, на втором — зал площадью 375 кв. м. Цоколь занимает 1,72 тыс. кв. м площади. Там обустроены технические, офисные и складские помещения. В объявлении уточняется, что на цокольном этаже также имеются промышленные холодильники. Есть собственная газовая котельная.

На территории гипермаркета есть парковка и открытая площадка для выставки общей площадью 3 тыс. кв. м. В самом здании установлены панорамные окна, грузо-пассажирский лифт, приточно-вытяжная вентиляция и кондиционеры. Также в торговом центре есть запасные выходы в разные стороны.

Нина Шевченко