Саратовская облдума требует изъять у частников речной вокзал и дома культуры

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов направил обращения в региональную прокуратуру, Росимущество и главам трех муниципалитетов с требованием изучить законность приватизации ряда объектов. В случае нарушений необходимо вернуть имущество государству и людям, сообщил господин Антонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спор о принадлежности здания галереи «Каштан» в Саратове решит ВС РФ

Фото: Никита Маркелов, Коммерсантъ Спор о принадлежности здания галереи «Каштан» в Саратове решит ВС РФ

Фото: Никита Маркелов, Коммерсантъ

Речь идет о восьми объектах: речном вокзале Саратова и пригородных кассах, ДК «Рубин», ДК «Мир», территории бывшего завода «Саратоврезинотехника», здании Облпотребсоюза, а также ДК «Строитель» в Энгельсе и ДК «Текстильщик» в Балашове.

«Депутатами было принято решение: провести анализ того, как некоторые социально значимые объекты переходили в частные руки и как потеряли свое первоначальное назначение, перестав нести пользу для обществу», — отметил председатель саратовской облдумы.

Ранее в Саратовской области началась работа по возвращению приватизированных объектов в госсобственность. Под председательством губернатора Романа Бусаргина рабочая группа изучила историю перехода активов в частную собственность и неэффективного использования объектов.

Государство уже изъяло бывший авиазавод, корпуса кардиодиспансера, кинотеатры «Победа» и «Родина», «Дом художника» на Московской, 125 и «Дом Курихина» на Октябрьской, 7. Продолжаются споры о кинотеатре «Саратов» и галерее «Каштан». Также прокуратура региона инициировала изъятие участка завода «Карат-Плюс».

Марина Окорокова