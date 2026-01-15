Частная клиника из Саратова реставрирует дом революционера Шаумяна на Радищева

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации и приспособления жилого дома на ул. Радищева, 8 в Саратове, где в 1917 году жил бакинский комиссар Степан Шаумян. Заключение экспертизы было вынесено 22 декабря 2025 года. Документ размещен на портале регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медцентр «Доктор Рядом» занимается реставрацией ОКН на Радищева

Фото: saratov.gov.ru Медцентр «Доктор Рядом» занимается реставрацией ОКН на Радищева

Фото: saratov.gov.ru

Дом, построенный в конце XIX века, представляет собой двухэтажное деревянное здание с кирпичной облицовкой в стиле эклектики с элементами русского стиля. Объект включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры. Здание находится в собственности ООО «Доктор Рядом» (частная клиника), которое работает в Саратове с 2017 года.

Клиника принадлежит Максиму Безъязычному. За 2024 оборот ООО «Доктор Рядом» составил 12 млн руб., что на 17% меньше показателя 2023 года. При этом прибыль показала рост на 28% - 6,6 млн руб. Медицинский центр находится на ул. Перспективной, 40 в Ленинском районе.

Проект реставрации по заказу медцентра разработал индивидуальный предприниматель, архитектор Дмитрий Постовалов. Экспертизу проводило ООО «Проектно-экспертное бюро „Раритет“». Комиссия посчитала, что предлагаемые работы соответствуют законодательству об охране культурного наследия и могут быть согласованы. Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии, физический износ конструкций — от 55% до 75%, отдельные участки чердачного перекрытия признаны аварийными. Объект не эксплуатируется.

Дмитрий Постовалов зарегистрировал ИП в Саратове в июле 2021 года. Предоставляет услуги в области архитектуры. Девять раз выступал исполнителем госконтрактов на общую сумму 8,5 млн руб. В октябре 2024 года заключил контракт стоимостью 1,4 млн руб. со службой административно-хозяйственного обеспечения на ремонт помещений ОКН «Комплекс Верхнего базара, 1876 – 1877 гг., архитектор А. М. Салько». Работы завершены.

В проекте предусмотрены противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы, включая укрепление конструкций, восстановление кирпичной кладки и фасадного декора. Согласно документу, в здании требуется замена оконных блоков на пластиковые, поскольку исторические рамы утрачены, а также установка новой входной двери. Она будет алюминиевая с ламинацией под дерево. По проекту, внутри здания частично заменят элементы старой лестницы, а на пол уложат керамогранит. Эксперты подчеркнули, что меры не влияют на конструктивную надежность и историческую ценность памятника.

Нина Шевченко