Частная клиника из Саратова реставрирует дом революционера Шаумяна на Радищева
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации и приспособления жилого дома на ул. Радищева, 8 в Саратове, где в 1917 году жил бакинский комиссар Степан Шаумян. Заключение экспертизы было вынесено 22 декабря 2025 года. Документ размещен на портале регионального правительства.
Медцентр «Доктор Рядом» занимается реставрацией ОКН на Радищева
Фото: saratov.gov.ru
Дом, построенный в конце XIX века, представляет собой двухэтажное деревянное здание с кирпичной облицовкой в стиле эклектики с элементами русского стиля. Объект включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры. Здание находится в собственности ООО «Доктор Рядом» (частная клиника), которое работает в Саратове с 2017 года.
Клиника принадлежит Максиму Безъязычному. За 2024 оборот ООО «Доктор Рядом» составил 12 млн руб., что на 17% меньше показателя 2023 года. При этом прибыль показала рост на 28% - 6,6 млн руб. Медицинский центр находится на ул. Перспективной, 40 в Ленинском районе.
Проект реставрации по заказу медцентра разработал индивидуальный предприниматель, архитектор Дмитрий Постовалов. Экспертизу проводило ООО «Проектно-экспертное бюро „Раритет“». Комиссия посчитала, что предлагаемые работы соответствуют законодательству об охране культурного наследия и могут быть согласованы. Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии, физический износ конструкций — от 55% до 75%, отдельные участки чердачного перекрытия признаны аварийными. Объект не эксплуатируется.
Дмитрий Постовалов зарегистрировал ИП в Саратове в июле 2021 года. Предоставляет услуги в области архитектуры. Девять раз выступал исполнителем госконтрактов на общую сумму 8,5 млн руб. В октябре 2024 года заключил контракт стоимостью 1,4 млн руб. со службой административно-хозяйственного обеспечения на ремонт помещений ОКН «Комплекс Верхнего базара, 1876 – 1877 гг., архитектор А. М. Салько». Работы завершены.
В проекте предусмотрены противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы, включая укрепление конструкций, восстановление кирпичной кладки и фасадного декора. Согласно документу, в здании требуется замена оконных блоков на пластиковые, поскольку исторические рамы утрачены, а также установка новой входной двери. Она будет алюминиевая с ламинацией под дерево. По проекту, внутри здания частично заменят элементы старой лестницы, а на пол уложат керамогранит. Эксперты подчеркнули, что меры не влияют на конструктивную надежность и историческую ценность памятника.