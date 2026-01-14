Сеть гипермаркетов OBI в Саратове и Волгограде поменяет название на «Дом Ленты»

Ритейлер «Лента», контролируемый основателем «Севергрупп» Алексеем Мордашовым, сообщил о приобретении активов сети гипермаркетов «OBI Россия» с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м. Сделка одобрена ФАС России. Планируется поэтапная интеграция активов до мая 2026 года.

Фото: obi.ru

В периметр сделки войдут 25 магазинов формата DIY (Do It Yourself - «сделай сам»). Два гипермаркета находятся в Саратове и Волгограде. Торговые точки будут переименованы в «Дом Ленты».

Сеть гипермаркетов OBI начала работу в России в 2003 году. Сегодня она представлена в 11 городах страны. В Саратове магазин находится в Заводском районе на площади Орджоникидзе, в Волгограде — в районе Семь Ветров на бульваре 30-летия Победы. OBI предлагает товары для ремонта, мебель, осветительные приборы, садоводческие товары и предметы декора. В магазинах также работает центр «Садовый рай», где продаются семена, рассада и материалы для ландшафтного дизайна.

Сумма сделки официально не раскрывается, но опрошенные «Ъ» эксперты оценивают ее в диапазоне от символической суммы до 5-6 млрд руб., учитывая падение продаж и убыточность активов OBI после ухода немецкого ритейлера.

В 2022 году немецкая сеть OBI прекратила работу в России из-за санкций. Но российское руководство решило продолжить бизнес. В конце июля компания продала активы группе МАХ. В октябре 90% акций пяти юрлиц перешли к ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», а оставшиеся — к МОО «По противодействию коррупции». В апреле 2023 года контроль над сетью взяла АО «Аллонж».

Приобретение входит в агрессивную стратегию M&A «Ленты», цель которой — рост выручки до 2,2 трлн руб. к 2028 году. Сделка позволит ритейлеру укрепить позиции в мультиформатном ритейле и выйти в DIY-сегмент.

Нина Шевченко