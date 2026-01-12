Володин потребовал срочно отремонтировать 20 поврежденных трамваев в Саратове

В Саратове 20 из 45 новых трамваев оказались повреждены после аварий, что привело к их выводу из эксплуатации, рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул необходимость срочного решения вопроса с ремонтом и вводом транспорта в работу, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Фото: МУП «Саратовгорэлектротранс» В Саратове повреждена половина новых трамваев

Фото: МУП «Саратовгорэлектротранс»

Трамваи, работавшие на маршрутах № 6, № 8 и № 9, получили повреждения: у некоторых разбиты стекла, у других повреждены боковые панели. В настоящее время они находятся в депо и не участвуют в перевозках. Господин Володин призвал местные власти ускорить восстановление транспорта.

Спикер ГД сообщил, что выделены федеральные средства для приобретения 16 трехсекционных трамваев «Витязь» для маршрута № 3. Дополнительно требуется еще десять. «Пока эти 20 трамваев не выйдут на линию, про десять забудьте»,— сказал он, обратившись к губернатору и мэру.

В Саратове сейчас ведут реконструкцию трамвайного маршрута № 3. Первый этап должен был завершиться в конце декабря 2025 года. На финальной стадии находятся работы на участке от 6-й Дачной до Кировского депо. Планируется возобновление регулярного движения трамваев весной 2026 года.

