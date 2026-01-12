В мэрии Астрахани освободилось кресло замглавы города
В администрации Астрахани произошли кадровые изменения. Пост заместителя главы города покинул Андрей Лопоха, сообщает издание «Пункт-А».
Андрей Лопоха покинул пост замглавы города Астрахани
Фото: Администрация Астрахани
Господин Лопоха курировал в мэрии капстроительство и гражданскую оборону. Он занял свой пост в сентябре 2025 года, сменив на нем Виталия Наумова, и проработал всего четыре месяца.
До работы в администрации Андрей Лопоха был первым замруководителя ООО «ЛУКОЙЛ — Астраханьэнерго».