Олег Мельниченко предложил сделать 4 февраля выходным днем

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил сделать 4 февраля, день рождения региона, выходным днем. Инициатива пока не получила поддержки, сообщает «Пензаинформ».

Фото: Правительство Пензенской области

Противники идеи указывают на возможные сложности, связанные с присмотром за детьми, и на ограниченное действие выходного для работников небюджетной сферы. «Понятно, что он будет только у бюджетников, для остальных — по решению работодателей. Но хотя бы у бюджетников будет праздник: у учителей, врачей и других», — пояснил глава региона.

По словам господина Мельниченко, ему интересна общественная реакция на такое предложение.

Марина Окорокова