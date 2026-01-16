Ветеран уступил бизнесмену

Лидер саратовских эсеров Артем Чеботарев вышел из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Причиной стал конфликт с федеральным руководством: партия решила назначить новым руководителем регионального отделения Вячеслава Калинина. Артем Чеботарев считает, что господин Калинин своими действиями вредил репутации партии, о чем регион не раз сообщал в центральный совет. По словам депутата, такой выбор противоречит курсу на обновление элит, так как сам он участник СВО, а Вячеслав Калинин — бизнесмен. Вячеслав Калинин обвинения отверг и высоко оценил оказанное центральным советом партии доверие. В пресс-службе Сергея Миронова комментировать кадровое решение отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов рекомендовал снять Артема Чеботарева с поста главы саратовских эсеров спустя полгода после переизбрания последнего

Руководитель саратовского регионального отделения «Справедливой России – Патриоты – За Правду» Артем Чеботарев выходит из партии. Об этом он рассказал «Ъ». По его словам, причиной стало решение федерального руководства партии назначить руководителем реготделения Вячеслава Калинина.

Артем Чеботарев осенью 2015 года победил украинского боксера Дмитрия Митрофанова и получил титул чемпиона мира на турнире AIBA Pro Boxing в категории до 75 кг. В 2016 году стал капитаном российской сборной по боксу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В январе 2020 года Артем Чеботарев завершил спортивную карьеру, уже будучи главой регионального отделения партии Захара Прилепина «За правду», которую затем объединили со «Справедливой Россией». В апреле 2021 года президиум центрального совета партии назначил его руководителем партии в Саратовской области. В 2022 году он избрался в Саратовскую областную думу. Летом 2024 года он ушел на СВО, сохранив мандат. В июне этого года региональное отделение по рекомендации центрального аппарата партии единогласно переизбрало Артема Чеботарева председателем.

Артем Чеботарев рассказал «Ъ», что не раз докладывал в центральный совет о действиях господина Калинина, которые глава реготделения находил порочащими репутацию партии.

Вячеслав Калинин окончил Саратовский военный институт внутренних войск и Российскую академию народного хозяйства. Служил во внутренних войсках МВД России, имеет звание полковника запаса. Работал в АО «ВМК». Является генеральным директором ООО «Стиль успеха», основателем медиахолдинга «Ветеранские вести». В 2022 году его избрали депутатом Саратовской областной думы. Он член партии «СРПЗП», не входит в совет регионального отделения.

В частности, собеседник упомянул, как Вячеслав Калинин в апреле 2023 года без согласования с партией разослал по местным изданиям презентацию, где сообщалось о запуске цеха по производству БПЛА и бронежилетов на базе регионального отделения. Наладить сбыт депутат решил при помощи вице-губернатора Игоря Пивоварова. Последний от предложения отказался, но вызвал на разговор Артема Чеботарева, обвинив отделение в попытке заработать на СВО.

«Проект пережил определенную трансформацию и был реализован в несколько ином формате и в иной коллаборации. Он очень эффективен и помогает нашим ребятам на передовой. На данный момент он реализуется в других регионах Российской Федерации»,— объяснил Вячеслав Калинин, однако на вопросы о юрлице производителя, партнерах, регионах и наличии лицензии отвечать не стал. «На данный момент нет необходимости эту информацию как-то освещать»,— подчеркнул собеседник.

Господин Чеботарев также напомнил, как его сопартиец в депутатском запросе просил минстрой узаконить строительство многоэтажки возле городского парка.

«Вячеслав Калинин делал запросы по земле, просил разобраться. У меня сложилось впечатление, что он хотел как-то повлиять на этот вопрос. Губернатор и его окружение в Саратове восприняли это как некорректный шаг»,— рассказал Артем Чеботарев. Он добавил, что Вячеслав Калинин в реготделении практически не появлялся и на связь не выходил и в заседаниях регионального совета не участвовал.

«Моя деятельность как члена фракции «Справедливая Россия» в областной думе, как партийца, как ветерана боевых действий, полковника запаса, многим землякам известна. Ни одно обращение, ни один призыв о помощи, поступивший в мой адрес или аппарат, не остался без ответа»,— рассказал господин Калинин в ответ на вопрос о причинах своего отсутствия на заседаниях регионального совета.

Артем Чеботарев также рассказал, что господин Калинин во время избирательной кампании в облдуму в рамках партийного проекта бесплатной юридической помощи открыл в Красном Куте Центр защиты прав граждан, который закрыл через месяц после выборов.

«Опыт показал, что филиальная структура в районах была неэффективна, не дала ожидаемых результатов из-за недостаточной компетентности потенциальных представителей на местах. Поэтому очень значимый формат деятельности центра будет только усилен в рамках работы отделения»,— объяснил Вячеслав Калинин.

Решение сообщить о действиях Вячеслава Калинина руководству партии единогласно принял совет региона, после чего в Москву отправили множество писем, рассказал Артем Чеботарев. Однако в августе Сергей Миронов рекомендовал реготделению выдвинуть на выборы в Госдуму 2026 года Вячеслава Калинина.

«Нам, как партии, предложили идти под его флагом. Мы люди идейные, понимаем задачи, которые сегодня ставит страна, и считаем, что с такими лидерами у нас немного перспектив»,— рассказал господин Чеботарев, добавив, что доносил позицию до руководства партии. 29 декабря 2025 года президиум центрального совета партии рекомендовал реготделению назначить руководителем Вячеслава Калинина.

«Этот выбор мне максимально непонятен. Особенно в условиях сегодняшних событий и процессов внутри страны. Президент говорит о формировании новой элиты. И тут выбор в пользу бизнесмена против участника СВО. Как мне видится, это прямо противоречит заданному президентом курсу»,— объяснил свое решение господин Чеботарев. Он добавил, что перспектив сотрудничества со «Справедливой Россией» больше не видит, в связи с чем и покидает партию.

Артем Чеботарев напомнил, что в период его руководства открыли пять новых отделений в районах Саратовской области, возобновили работу молодежного крыла и сформировали составы участковых избирательных комиссий. Отчет о работе отделения за 2025 год стал одним из пяти лучших в стране по оценке самой партии. За три года саратовское отделение поднялось в партийном внутреннем рейтинге с 60-го на 36-е место среди всех региональных отделений. Численность достигла 4870 человек.

Господин Чеботарев добавил, что избрался в Саратовскую областную думу по одномандатному округу, а потому продолжит представлять интересы граждан. Кроме того, политик заявил, что рассматривает возможность сотрудничества с другими политическими и общественными организациями.

В пресс-службе Сергея Миронова смену Артема Чеботарева на Вячеслава Калинина комментировать отказались.

«Доверие руководства партии дорогого стоит. Та активная работа, которую отделение проводило по заданиям федерального центра и на региональном уровне, необходимо усиливать и продолжать. Прежде всего, нужно делать все для оказания помощи гражданам: землякам, семьям участников СВО, пенсионерам, инвалидам, людям в трудной жизненной ситуации»,— рассказал Вячеслав Калинин. На вопрос о планах баллотироваться на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму собеседник отвечать не стал, однако подчеркнул, что своей основной задачей сейчас видит «усиление деятельности регионального и районных отделений нашей партии».

Никита Маркелов