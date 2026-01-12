Канатную дорогу в Пензе восстанавливать не планируют

Администрация Пензы не имеет полномочий для привлечения средств из муниципального бюджета на восстановление канатной дороги. Об этом сообщили в мэрии в ответ на комментарий жителя города в соцсетях, пишет «АиФ — Пенза».

В ведомстве указали, что объект находится в частной собственности. Кроме того, от владельца не поступало информации о планах по ремонту или продолжению эксплуатации канатной дороги.

В социальных сетях местные жители высказывали желание восстановить канатную дорогу, предлагая также добавить в этот список цирк.

Пензенская канатная дорога была открыта в 1994 году. Она соединяла центр города с лесопарковой зоной парка Белинского. Из-за износа оборудования и недостатка финансирования дорогу закрыли.

