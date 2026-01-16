Объявление о продаже Астраханской сетевязальной фабрики оказалось фейком

Генеральный директор Астраханской сетевязальной фабрики Ефим Бычков прокомментировал информацию о ее продаже. Соответствующее объявление появилось недавно на одном из сайтов по продаже недвижимости. Господин Бычков рассказал корреспондентам «Каспий Инфо», что «ни о какой продаже предприятия речь не идет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Астраханской сетевязальной фабрики опроверг информацию о ее продаже

Фото: ЦИАН Директор Астраханской сетевязальной фабрики опроверг информацию о ее продаже

Фото: ЦИАН

Руководитель АСФ узнал информацию о продаже из СМИ. «Фабрика действительно является акционерным обществом, но никаких собраний акционеров на эту тему не проводилось», — заявил Ефим Бычков. Он также добавил, что руководство будет разбираться, каким образом объявление о продаже появилось в интернете и кто его разместил.

Господин Бычков также отметил, что часть сведений в объявлении устарела и содержит неверные данные. Кроме того, гендиректор АСФ обеспокоен реакцией сотрудников фабрики на объявление о продаже. «Все работает в штатном режиме, стабильно. Никаких продаж не планируется», — заявил он, добавив, что предприятие, наоборот, модернизируется, приобретается новое оборудование и идет техническое оснащение производства.

Марина Окорокова