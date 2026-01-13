Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зампред правительства Саратовской области покидает свой пост

В правительстве Саратовской области грядут кадровые изменения. С 19 января по собственному желанию с должности зампреда и министра сельского хозяйства региона уходит Роман Ковальский, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64». Причины увольнения неизвестны.

Зампредседателя правительства Саратовской области Роман Ковальский

Зампредседателя правительства Саратовской области Роман Ковальский

Фото: t.me / kovalskrs

Зампредседателя правительства Саратовской области Роман Ковальский

Фото: t.me / kovalskrs

Господин Ковальский работал министром сельского хозяйства с июля 2020 года. Пост зампреда регионального правительства он занимал с февраля 2021 года.

До назначения на пост министра Роман Ковальский возглавлял Калининский район, был председателем районного собрания депутатов и депутатом облдумы.

Марина Окорокова