Волгоградская область хочет покрыть дефицит бюджета кредитами на 5 млрд рублей

Волгоградская область планирует привлечь 4,9 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета на 2026 год. Комитет финансов региона объявил электронные аукционы на предоставление четырех кредитных линий по 1 млрд руб. и одной по 900 млн руб., сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградская область возьмет кредиты на покрытие дефицита бюджета

Фото: volgograd.ru Волгоградская область возьмет кредиты на покрытие дефицита бюджета

Фото: volgograd.ru

Средства будут привлекаться на три года для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств. Согласно требованиям, ставка по кредитным линиям не должна превышать ключевую ставку БЦ РФ на дату аукционов — 16% годовых — плюс 2,62 процентного пункта.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 27 января, итоги подведут уже 29 января. В 2026 году доходы областного бюджета запланированы на уровне 185,3 млрд руб., расходы — 190,2 млрд руб.

Дефицит бюджета составит 4,9 млрд руб., что соответствует примерно 2,6% от общих расходов. Средства будут использованы для обеспечения финансовой устойчивости региона в текущем году.

Нина Шевченко