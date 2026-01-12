«Пензгорстройзаказчика» проверит Счетная палата региона

Счетная палата Пензенской области проверит деятельность АО «Пензгорстройзаказчик» по поручению главы региона Олега Мельниченко. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компанию проверит региональная Счетная палата

Фото: Пресс-служба администрации Пензы, Коммерсантъ Компанию проверит региональная Счетная палата

Фото: Пресс-служба администрации Пензы, Коммерсантъ

Проверка коснется деятельности предприятия с 2022 по 2025 годы.

В середине декабря 2025 года стало известно, что с поста гендиректора АО «Пензгорстройзаказчик» по собственному желанию ушел Иван Николаев. Он занимал эту должность с декабря 2021 года.

Марина Окорокова