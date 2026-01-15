Министр Сергеев анонсировал реконструкцию трамвайных маршрутов № 4, 7, 10 и 11

Реконструкция трамвайных сетей в Саратове требует 17,3 млрд руб. Об этом на заседании комиссии в областной думе рассказал министр транспорта региона Николай Сергеев.

Фото: Саратовская областная Дума Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев

Проект реконструкции трамвайной инфраструктуры реализуют в рамках федеральной программы. Она носит название «Развитие общественного транспорта». Программа входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Проект получил поддержку председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Работы идут на пяти объектах. Это четыре трамвайных маршрута под номерами 8, 9, 3 и 6. Еще один объект — смешанный путепровод Стрелка через железнодорожные пути. Общий объем вложений составляет 17,3 млрд руб.

Движение по маршрутам номер 8 и 9 запустили в мае 2025 года. Маршрут номер 6 начал работу в июле.

В рамках проекта уже реконструировали 38,6 километров трамвайных путей. Обновили также 7 тяговых подстанций. На двух объектах работы продолжаются. Это трамвайный маршрут номер 3 и смешанный путепровод. На путепроводе 29 декабря организовали рабочее движение для автомобилей. Это позволит жителям проще пересекать железную дорогу.

По маршруту номер 3 движение трамваев планируют наладить на участке от 6-й Дачной до Кировского депо. Запуск ожидается в октябре 2026 года.

Для дальнейшего развития трамвайной сети в Саратове теперь разрабатывают проектную документацию. Она нужна для реконструкции маршрутов 4, 7, 10 и 11. Также проектируют обновление двух трамвайных депо. Средства на эти работы выделили из регионального бюджета. Такое поручение дал губернатор области.

По этому же национальному проекту в регион поставили 45 новых трамваев. Шсть из них — односекционные, 39 — двухсекционные. Эти вагоны теперь перевозят пассажиров на маршрутах номер 6, 8 и 9.

Татьяна Смирнова