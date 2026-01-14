Совместить, но не смешивать

Правительство Пензенской области опубликовало постановление о новом министерстве тарифов и государственных закупок. В сфере влияния нового ведомства: контроль и установление стоимости всех видов коммунальных услуг, жизненно необходимых лекарств и проезда в общественном транспорте. Также министерство займется организацией госзакупок от размещения заявки до подписания контракта, а после — контролем за исполнением. Политологи отмечают несообразность объединения указанных сфер в один госорган.

Правительство Пензенской области обнародовало список функций созданного 12 января министерства тарифов и закупок. «Ъ — Средняя Волга» изучил соответствующее постановление. Напомним, ведомство возглавил Дмитрий Сагайдачный.

Новый госорган получил от министерства ЖКХ и ГЗН полномочия по установлению и контролю за тарифами на электричество, тепло, газ, воду, вывоз мусора и проезд в общественном транспорте. В задачи ведомства включили установление социальных норм потребления, утверждение нормативов и инвестиционных программ коммунальных компаний, регулирование цен на жизненно необходимые лекарства. Госорган также обязан следить за энергосбережением и повышением энергоэффективности в регионе.

Министерство экономического развития и промышленности передало ведомству полномочия «в части реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области». Новый госорган будет «создавать условия по оптимизации и снижению бюджетных расходов, повышению эффективности и результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок». Министерство также становится учредителем ГКУ «Управление по осуществлению закупок Пензенской области».

Также среди функций ведомства: анализ и регулирование сферы, разработка совершенствующих систему закупок нормативных актов, проведение общественных обсуждений тендеров, размещение в ЕИС «Госзакупки» карточек заказов и полная организация процесса выбора поставщиков. Помимо перечисленного, министерство займется агрегацией и размещение в ГИС «АЦК-Госзаказ» заявок поставщиков на заказы. взаимодействием с учреждениями-заказчиками в части контроля за исполнением контрактов и консультирования по вопросам проведения закупок, т. д.

Для принятия ключевых решений, например об утверждении тарифов, создадут коллегиальный орган — Правление. В него, помимо максимум семи работников министерства, включат одного сотрудника ФАС и, при рассмотрении вопросов электроэнергетики, — одного представителя совета рынка. В Правление войдут не больше девяти человек, председатель — министр.

Первый заместитель министра, согласно постановлению, отвечает за госзакупки — организовывает мониторинг тендеров и проверки определения подрядчиков. Заместитель министра координирует вопросы тарифов. Обоих, а также главу ведомства, назначает и снимает губернатор Пензенской области.

Постановление вступает в силу с момента опубликования, но для некоторых положений установили особые сроки. Например, пункт о регулировании цен на техобслуживание внутридомового газового оборудования начнет действовать 1 марта 2026 года. Ряд норм, касающихся установки тарифов на газ и утверждения нормативов коммунальных услуг, будет действовать до 1 марта 2029 года.

Ранее политолог Анатолий Бодров отметил несообразность соединения в одно ведомство тарифов и закупок. Собеседник «Ъ» считает, что сферы далеки друг от друга, а организация госзакупок в целом не требует создания новых структур. В пресс-службе губернатора Олега Мельниченко «Ъ» заявили: «Это связанные ведомства, которые были в различных министерствах, а сейчас в одном». Объяснить, как именно связаны тарифы и закупки, чиновники не смогли.

Дарья Васенина