Автобус не доехал до депо

Самарская компания, проектировавшая и строившая троллейбусное депо и автобусный парк в пензенском мкр-не Терновка, оспаривает решение Арбитражного суда Пензенской области по спору с областным управлением строительства. Стоимость контракта составляла 669,8 млн руб. Суд частично удовлетворил требования подрядчика — взыскал с управления 8,4 млн руб. — и полностью отказал во встречном иске заказчика. Учреждение заявляло о выплате 83,74 млн руб. неотработанного аванса.

ООО «Волжская строительная компания» (ВСК) обратилось в 11-й Апелляционный Арбитражный суд (ААС, Самара) после решения Арбитражного суда (АС) Пензенской области по спору организации с ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (УС). Подрядчик занимался разработкой документации и строительством транспортно-пересадочного узла в мкр-не Терновка. Стоимость контракта составляла 669,88 млн руб. «Ъ — Средняя Волга» узнал подробности разбирательства из картотеки арбитражных дел.

Подрядчик должен был провести работы «под ключ» — от инженерных изысканий до приемки готового объекта. В комплекс входило строительство контактной сети в Терновке и мкр-не Арбеково, транспортно-пересадочного узла, троллейбусной части, многофункционального административного здания с медпунктом, диспетчерской, комнатами отдыха, душами для сотрудников и т. д. Также ВСК должна была построить троллейбусную мойку, гараж и пр.

Аналогичный комплекс работ предполагалось провести для строительства там же автобусного парка. Инженерные изыскания должны были провести до мая 2023 года, строительно-монтажные работы — до декабря 2023-го. Контракт заключили в ноябре 2022 года.

В решении суда указано, что, согласно условиям контракта, аванс должен был составить 9,26% (62 млн руб.) от стоимости подряда. Подрядчик попросил увеличить сумму до 30% (200,96 млн руб.). УС одобрил предложение.

ООО «Волжская строительная компания» зарегистрирована в Самаре в марте 2021 года (Rusprofile). Единственный учредитель — Артем Усков. На момент заключения контракта с УС организацией руководил Максим Царегородцев, после сменились три директора. Последний глава ВСК — Игорь Захаренко. На данный момент организация проходит ликвидацию.

ВСК пытался оспорить решение УС о расторжении контракта от 16 августа 2023 года. Также подрядчик требовал взыскать 16,44 млн руб., из которых: 8,41 — задолженность за выполненные работы, 8,027 млн руб. — убытки. УС подал ответный иск — о взыскании с компании 83,74 млн руб. неотработанного аванса.

«На судебном заседании представитель [ВСК] пояснил, что односторонний отказ заказчика от контракта является недействительным, поскольку именно действия заказчика по изменению технического задания привели к нарушению сроков выполнения работ. Часть работ, выполненную по контракту, заказчик должен оплатить, поскольку результат выполненных работ представляет для него потребительскую ценность. Кроме того, заказчик должен оплатить подрядчику убытки: стоимость государственной экспертизы, стоимость [материалов], закупленных в целях исполнения контракта, а также стоимость их хранения»,— приводят в решении позицию ВСК.

УС просил отказать в требованиях компании, «сочтя требования подрядчика необоснованными, поскольку работы выполнялись с нарушением сроков и объемов, что явилось причиной отказа от контракта». Против ВСК также выступили региональные прокуратура и министерство строительства, а также новый подрядчик — ООО «Стройсервис-2001». Управление государственной экспертизы оставило решение на усмотрение суда, отметив, «что документы на прохождение государственной экспертизы были многократно отклонены из-за выявленных недостатков, впоследствии было дано положительное заключение».

Суд опроверг аргумент ВСК о невозможности сдать объект в срок из-за правок заказчика. Установлено, что для проектирования транспортно-пересадочного узла подрядчик нанял ООО «Автодор» и ООО «ГрадоПроект». При этом договоры субподряда не включали разработку документации по одному из трех основных этапов работ — контактной сети в мкр. Арбеково.

Судебную экспертизу провело ООО «Центр инженерно-технической экспертизы «Политех». Эксперты Руслан Мясищев и Марина Федотова установили: стоимость проведенных ВСК работ, «отвечающих условиям контракта, строительным нормам и правилам», составила 24 млн руб. Судья АС Роман Кудинов признал результаты экспертизы «допустимым доказательством».

Суд установил, что фактическая стоимость выполненных работ составляет 88,66 млн руб., и частично удовлетворил требования ВСК — обязал УС выплатить компании 8,41 млн руб. задолженности. В остальных требованиях — взыскании убытков и оспаривании расторжения договора — АС отказал. Также оставили без удовлетворения иск УС.

В феврале 2024 года УС заключило с пензенским ООО «Стройсервис-2001» договор на окончание проектирования и строительства. В карточке контракта в ЕИС «Госзакупки» указана стоимость — 110,38 млн руб. Исполнение подряда завершено.

25 июня 2024 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в личном Telegram-канале о завершении строительства транспортно-пересадочного узла в Терновке. «Открытая площадка для троллейбусов рассчитана на 45 машин. Там будут базироваться составы, работающие по маршрутам № 7 и 105»,— уточнил глава региона.

