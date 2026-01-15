Минстрой хочет расселить 412 аварийных домов в Саратове и области до конца года

До конца 2026 года в Саратовской области планируют переселить из ветхого и аварийного жилья 829 человек. Эти данные прозвучали в областной думе на заседании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и госпрограмм.

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин напомнил, что областная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2027 годы работает в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В программу включены многоквартирные дома, которые признали аварийными и подлежащими сносу или реконструкции из-за физического износа в процессе эксплуатации с 1 января 2017 года.

В текущем году начали реализацию нового этапа программы на 2025-2026 годы. Его нужно завершить до 31 декабря 2026 года. В рамках этого этапа программы нужно переселить 829 человек, которые живут в 412 аварийных жилых помещениях общей площадью 15,5 тыс. кв. м в трех муниципальных районах области.

На это предусмотрели финансирование в размере 1,33 млрд руб., из которых чуть менее 800 млн дала федеральная ППК «Фонд развития территории». Еще 532 млн руб. выделил областной бюджет. В целом в регионе насчитывается около 1111 аварийных домов. На их расселение нужно 67 млрд руб. «В министерстве видят проблему, решают ее поэтапно, при этом делают все, чтобы участвовать в федеральных программах»,— подытожил Михаил Бутылкин.

Татьяна Смирнова