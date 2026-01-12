Дело Веры Фейгиной начал рассматривать Октябрьский суд Пензы

В Октябрьском районном суде Пензы прошло первое заседание по делу о получении (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и даче (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) взятки бывшей главе городского управления культуры Вере Фейгиной. «Ъ — Средняя Волга» выяснил, что дело рассматривает судья Алексей Старинский.

По версии следствия, 8 августа 2025 года чиновница получила от Константина Кузнецова 250 тыс. руб. — первый транш незаконного вознаграждения 690 тыс. руб. За указанную сумму подсудимая пообещала обеспечить заключение контракта с учреждениями культуры в рамках проекта «Пензенское лето 2025». Фигуранты признали вину.

Константин Кузнецов зарегистрировался в качестве ИП в июле 2024 года (Rusprofile). Основной вид деятельности бизнесмена — розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах. Дополнительные виды: розничная торговля замороженными продуктами, фруктами и овощами, рыбой, ракообразными и моллюсками, хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями и т. д. Также предприниматель занимался перевозками, такси, обслуживанием торжеств и организацией общепита.

Сотрудники регионального УФСБ задержали подсудимых сразу после передачи денег, затем суд отправил их в СИЗО. И. о. начальника управления культуры назначили замруководителя Юлию Шумакову. 13 октября начальником стала Анна Нестерова.

Дело передали в суд 16 декабря. Ранее Вера Фейгина заявила о планах уйти прошедшей осенью на пенсию. Большую часть полученных от коммерсанта денег подсудимая якобы хотела раздать сотрудникам управления. Фейгина руководила учреждением 20 лет.

Источник «Ъ» в силовых структурах сообщил ранее об аресте имущества Константина Кузнецова на сумму свыше 4 млн руб. Надзорный орган намерен добиться солидарного взыскания с фигурантов полученных в результате незаконных сделок 4 млн руб.

Дарья Васенина