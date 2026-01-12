В Балакове возбуждено дело о гибели семьи из-за угарного газа

В Саратовской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тел шести человек, включая двух детей, в квартире на ул. Академика Жук в Балакове (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди погибших от отравления угарным газом есть дети

Фото: СУ СКР по Саратовской области Среди погибших от отравления угарным газом есть дети

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительным данным, трагедия произошла в результате отравления угарным газом. Источником, предположительно, стало неисправное газовое оборудование в жилом помещении. Для установления точной причины смерти назначен комплекс судебных экспертиз.

Жертвами, по информации ведомства, стали 45-летняя женщина и 50-летний мужчина, а также их двое сыновей девяти и четырех лет. Личности еще двух погибших в настоящее время устанавливаются. Тела были обнаружены 12 января после того, как спасатели областной службы спасения вскрыли дверь в квартиру по просьбе беспокоящихся родственников.

В рамках расследования следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и выполняют другие необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

Нина Шевченко