Защита осужденных за пытки в тюремной больнице Саратова оспаривает приговор

Защита обвиняемых по делу о пытках и изнасилованиях в туберкулезной тюремной больнице Саратова (ОТБ-1) обжаловали приговор, вынесенный 30 декабря Московским областным судом. Апелляцию в период с 12 по 14 января подали пятеро из восьми осужденных, указано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мособлсуд рассмотрит жалобы на приговоры осужденным за пытки в ОТБ-1 УФСИН Саратовской области

Фото: Московский областной суд Мособлсуд рассмотрит жалобы на приговоры осужденным за пытки в ОТБ-1 УФСИН Саратовской области

Фото: Московский областной суд

Скандал из-за жестокого обращения с заключенными начался в октябре 2021 года после опубликованного в сети видео, на котором запечатлены акты насилия над осужденными. Следствие установило, что бывшие руководители учреждения и отдела безопасности сформировали преступную группу для устрашения заключенных и вымогательства денег. Они действовали в сговоре с осужденными, которые совершали насилие над другими пациентами. В ноябре 2021 года после публикации видео с пытками 18 сотрудников были уволены, еще 11 привлечены к дисциплинарной ответственности.

Изначально было возбуждено семь уголовных дел, позже их объединили в одно производство, и общее количество составило 15. В январе 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о 13 потерпевших. В декабре 2023 года материалы передали на рассмотрение Саратовского областного суда. Дело насчитывало 167 томов.

Под суд попали бывший начальник тюремной больницы Павел Гаценко, экс-начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергей Мальцев и еще пятеро человек: Сергей Ананьев, Александр Крайнов, Сергей Линкевич, Ильдар Мухаметзянов и Виталий Янин. В декабре 2024 года один из них, Виктор Шеянов, был найден мертвым в СИЗО-1 «Матросская тишина». Уголовное преследование в отношении него прекращено.

В апреле 2024 года дело передали в Мособлсуд. 30 декабря 2025 года суд признал фигурантов виновными в убийстве, изнасилованиях, вымогательстве и превышении должностных полномочий и вынес приговор: Гаценко получил 21 год лишения свободы, Мальцев — 16 лет, Линкевич — 16 лет, а в соответствии со ст. 70 УК РФ — 18 лет, Мухаметзян — 17 лет, Янин — 22 года. Ананьев приговорен к пожизненному заключению.

Детали апелляционных жалоб пока не раскрываются.

Нина Шевченко