Новый жилой район на 60 тыс. кв. метров планируют построить под Астраханью

ДОМ.РФ проведет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 59,1 га в Приволжском районе Астраханской области. Торги пройдут 6 февраля, заявки принимаются до 2 февраля. Начальная цена — 13,9 млн руб. Площадка предполагает строительство не менее 65 тыс. кв. м жилья, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 60 га в Приволжском районе отдадут под жилую застройку

Фото: ДОМ.РФ 60 га в Приволжском районе отдадут под жилую застройку

Участок расположен в поселке Ассадулаево, на территории «Мансуровский». В окружении находятся неосвоенные земли, индивидуальная жилая застройка, а также объекты социальной инфраструктуры: дом культуры, образовательный комплекс, детский сад, спортивные объекты, пожарная часть, фельдшерско-акушерский пункт и остановка транспорта. Берег Волги находится в 600 метрах, расстояние до центра Астрахани — около 18 км, до аэропорта — 13 км.

В рамках договора о комплексном развитии территории планируется строительство многоквартирных жилых домов не выше восьми этажей, а также обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Срок реализации проекта — 11 лет.

Марина Окорокова