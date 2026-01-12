В Астраханской области за 2025 год очередь из сирот за жильем сократилась на 2%

В Астраханской области дети-сироты вынуждены судиться с властями из-за качества полученного жилья. Об этом говорят дела в картотеках Наримановского районного суда и Кировского районного суда Астрахани.

Жители области подавали иски к администрации губернатора и правительству региона. Они требовали отменить распоряжения о выдаче жилья и вернуть их в очередь. Причиной стали серьезные проблемы с предоставленными квартирами.

Истцы жаловались на отсутствие газа и питьевой воды. Они указывали на угрозу жизни из-за состояния домов и нарушение санитарных норм.

Часть исков суды не приняли из-за процессуальных нарушений. Но по остальным делам судьи встали на сторону заявителей. Властям предписали обеспечить сирот благоустроенным жильем.

В администрации губернатора региона предоставили официальные данные. На начало 2025 года в очереди стояли 2411 человек. К 23 декабря их число снизилось до 2362.

Однако жилье по договорам найма получили только семь человек. Остальные выбыли из списка по другим причинам.

Еще 140 льготникам в 2025 году выплатили деньги на покупку жилья. На эти цели потратили 400 млн 950,5 тыс. руб. из областного бюджета.

В суды области в 2025 году поступило девять исков от сирот о плохом качестве жилья. Шсть из них направили в суды общей юрисдикции.

Три заявления суды еще рассматривают. По решению суда в очередь на жилье уже вернули трех человек.

Светлана Федорова