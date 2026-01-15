Экс-замглавы Новониколаевского района совместил службу с бизнесом и попал под суд

Дзержинский районный суд Волгограда взыскал с бывшего замглавы Новониколаевского района области Сергея Белова 10,6 млн руб в пользу государства из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Чиновник фактически совмещал госслужбу с предпринимательской деятельностью, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Администрация Волгоградской области Сергей Белов занимал пост замглавы Новониколаевского района почти 7 лет

Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что господин Белов оказывал юридические услуги через коммерческую организацию «ЮК Белов и партнеры», несмотря на должность заместителя главы района, в которой он числился с июля 2018 по март 2025 года. Практически в этот же период, с ноября 2018 года по март 2025 года, подсудимый получал доход от предпринимательской деятельности, что противоречит требованиям Федерального закона «О муниципальной службе».

Суд установил, что с 2020 по 2025 год на счета Сергея Белова за оказанную им юридическую помощь поступило около 10,6 млн руб от физических лиц. Судья удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика в доход государства всю сумму, полученную от предпринимательской деятельности. Решение пока не вступило в законную силу.

Известно, что в июле прошлого года против Сергея Белова было заведено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В региональной прокуратуре сообщали, что господин Белов не только совмещал пост замглавы района с предпринимательской деятельностью, но и фактически не исполнял свои обязанности чиновника. Фигурант не проживал в Новониколаевском районе, а работал и жил в областном центре. За время работы на госслужбе он получил зарплату на общую сумму 3,5 млн руб.

ООО «Юридическая компания Белов и партнеры» была зарегистрирована 10 июня 2010 года в Волгограде по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 22, офис 330 с уставным капиталом 22 тыс. руб. Руководителем фирмы с 2015 года был Иван Белов. Сергей Белов числился среди учредителей организации в период с августа по сентябрь 2015 года. 19 июня 2025 года ООО «ЮК Белов и партнеры» было ликвидировано.

Марина Окорокова