Новый министр лучше старых двух

В структуре правительства Пензенской области появилось новое ведомство — министерство тарифов и закупок. Госорган возглавил Дмитрий Сагайдачный. Чиновник перешел с поста первого замминистра ЖКХ и ГЗН. Политологи отмечают несообразность объединения в одно ведомство тарифов и закупок. Тем не менее, господина Сагайдачного считают удачным выбором.

Дмитрий Сагайдачный возглавил новое министерство в Пензенской области

Фото: Пресс-служба губернатора Пензенской области, Коммерсантъ

12 января губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал в личном Telegram-канале о создании в регионе министерства тарифного регулирования и государственных закупок. На следующий день глава субъекта сообщил имя главы ведомства. Пост занял Дмитрий Сагайдачный.

Новому органу передали полномочия министерства ЖКХ и ГЗН в части «госрегулирования тарифов, энергосбережения и контроля». От министерства экономического развития и промышленности ведомство получило организацию закупок «для обеспечения нужд Пензенской области». «Создание отдельного органа власти будет способствовать реализации сбалансированной тарифной политики и более эффективному осуществлению государственных закупок»,— заявил Олег Мельниченко.

Дмитрий Сагайдачный получил высшее юридическое и экономическое образование. С 2013-го по 2022 год работал в региональном управлении, затем ставшем департаментом по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. В 2022 году руководил управлением регулирования тарифов и энергетики в министерстве ЖКХ и ГЗН, перед переходом на новую должность был первым заместителем министра. Политолог Андрей Бодров считает назначение удачным.

«Предмет [Дмитрий Сагайдачный — Ъ] знает — давно в сфере тарифов. Вырос, как говорят, с нуля. Он как раз тот самый чиновник, которого, одного из немногих, не сверху спустили, он всю дорогу прошел сам. Управление тарифов знает очень хорошо — он там вырос как чиновник. Поэтому человек на месте»,— прокомментировал собеседник «Ъ — Средняя Волга».

Саму концепцию ведомства по тарифам и закупкам господин Бодров раскритиковал: «Я не вижу в этом смысла. Было нормальное управление. Не понимаю, зачем поднимать до уровня министерства». Политолог напомнил, что сфера госзакупок регулируется двумя федеральными законами — № 44 и 223. «Зачем отдельный исполнительный орган власти? Что он будет делать? Трактовать или регламентировать федеральный закон? Не понимаю функционал»,— отметил господин Бодров.

Собеседник предположил, что новое ведомство может заниматься составлением локальных актов для учреждений-заказчиков госзакупок. При обсуждении контрольных функций министерства он отметил, что для таких целей уже существует региональная счетная палата. «Если вопрос стоит о внеочередном аудите, пожалуйста, у нас есть механизм — проверку может инициировать губернатор»,— напомнил политолог.

За разъяснениями о причинах и логике образования ведомства тарифов и закупок «Ъ» обратился в пресс-службу губернатора Олега Мельниченко. Чиновники заявили, что решение не продиктовано наличием проблем в указанных сферах, но логику их выделения в отдельный орган власти объяснить не смогли. «Это связанные ведомства, которые были в различных министерствах, а сейчас в одном»,— заявил собеседник «Ъ».

Дарья Васенина