Просрочка по растрате

Саратовский областной суд освободил бывшего председателя правления «Экономбанка» Матвея Суслова и несколько топ-менеджеров, признав их виновными в растрате, но прекратив уголовное преследование за истечением сроков давности. Расследование дела началось восемь лет назад. На скамье подсудимых в 2023 году оказались 14 человек из руководства банка.

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Саратовский областной суд огласил новый приговор по делу о хищениях более 1 млрд руб. в АО «Экономбанк». Экс-глава банка Матвей Суслов, его заместители и топ-менеджеры признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении средств кредитной организации, однако уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности.

АО «Экономбанк» учрежден в 1992 году. Уставный капитал составляет 2,26 млрд руб. С 2020 года кресло председателя правления занимает Елена Алмакаева.

Матвей Суслов стал председателем «Экономбанка» в июне 2013 года (до 2016 года переизбирался). Он работал там с 1996 года в разных должностях: от менеджера по связям с общественностью до заместителя начальника финансово-экономического управления. С 2001 по 2016 год, как установил суд, он приобретал и сдавал в аренду и в лизинг здания, сооружения, различные виды транспорта, специальную и строительную технику, производственное оборудование. В тот период он как самостоятельно, так и через подконтрольные ему лица, управлял средствами ряда фирм, являвшихся клиентами банка.

В 2013 году, занимая руководящий пост, Суслов совместно с начальником юридического отдела Андреем Бабичем разработали план по хищению средств «Экономбанка»: они представляли в организацию ложную информацию, получали невозвратные кредиты и приобретали неликвидные активы. Функции между ними были распределены так: Суслов искал лиц среди своих родственников, знакомых и сотрудников, которые нуждались в деньгах, и использовал их в качестве заемщиков. Он составлял фиктивные документы, подтверждающие якобы активную финансово-экономическую деятельность подконтрольных лиц и аффилированных организаций, руководил преступной группой, по данным суда, из 14 человек и распределял между участниками похищенные средства. Бабич занимался документами как при выдаче кредитов, так и при других сделках банка, направленных на хищение денег.

Отдельным элементом схемы стало ООО «Эконом-Факторинг», аффилированное с менеджментом банка. Согласно материалам дела, руководство «Экономбанка» участвовало в преднамеренном банкротстве этой компании, чтобы скрыть последствия хищений и вывести активы.

В 2014 году в преступную группу также вошел советник председателя правления Денис Кононов, Алексей Костин, Максим Маркелов и другие.

В 2015 году «Экономбанк» оказался на грани банкротства, но большой объем вкладов помог избежать несостоятельности.

В марте 2016 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) взяло на себя функции временной администрации, а летом 2016 года санатором «Экономбанка» стало ПАО «Меткомбанк», которому перешло 99,99% акций. Инвестор обнаружил дыру в финансах в 2 млрд руб. Аудиторы АСВ выявили массовые махинации с активами банка: ликвидные активы были заменены на невозвратную дебиторскую задолженность. Осенью АСВ обратилось в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Силовики задержали Суслова в 2017 году. Следствие установило, что руководство банка выводило сотни млн руб., дорогостоящую недвижимость и ценные бумаги. По версии правоохранителей, Матвей Суслов надеялся скрыть последствия хищений в процессе санации, в которое АСВ вложило более 7 млрд руб. После этого был возбужден ряд уголовных дел. Имущество 14 фигурантов арестовали, его оценили в более чем 2 млрд руб. и $41 млн.

Дело насчитывало 321 том, еще около 2 тыс. томов составляли вещественные доказательства. Сумма ущерба по доказанным эпизодам составила около 1,3 млрд руб.

В июле 2024 года Волжский районный суд Саратова признал Матвея Суслова, Дениса Кононова, Андрея Бабича виновными в многоэпизодном мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества банка (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и пособничестве в преднамеренном банкротстве ООО «Эконом-Факторинг». Также суд отметил аналогичный эпизод с ООО «Эконом-Финанс», но по этому эпизоду топ-менеджеров оправдали за отсутствием состава преступления. Суд оправдал их и по обвинению в участии в преступном сообществе и признал за ними право на реабилитацию. В совокупности Суслову было назначено 12 лет колонии общего режима, Бабичу и Кононову — по 10 лет, а также штрафы по 200 тыс. руб.

Остальных фигурантов дела суд признал виновными преимущественно в мошенничестве в особо крупном размере по эпизодам хищения денежных средств на суммы от 50 млн до 140 млн руб., а также в преднамеренном банкротстве структур, аффилированных с Экономбанком. Наказания составили от трех до восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, дополнительно назначены штрафы в размере от 100 тыс. до 250 тыс. руб. При этом по всем эпизодам, связанным с созданием и участием в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) суд вынес оправдательные приговоры, указав на отсутствие состава преступления. В отношении части осужденных суд освободил их от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, по отдельным эпизодам признано право на реабилитацию.

В декабре прошлого года Саратовский облсуд рассмотрел апелляционные жалобы и решил снять обвинения с трех осужденных, в том числе с Алексея Костина. Экс-председателю правления «Экономбанка» срок был уменьшен на полгода - до 11,5 лет. Денису Кононову и Андрею Бабичу также смягчили приговор до 9,5 лет лишения свободы. Коллегия приняла решение о переквалификации всех эпизодов мошенничества на присвоение или растрату в особо крупном размере, а обвинение в легализации похищенных денег сняли.

В конце прошлого года областной суд пересмотрел дело, возвращенное из кассации. По итогу он признал Суслова, Бабича, Кононова и остальных фигурантов виновными в растрате, но постановил их освободить от наказания за истечением срока давности уголовного преследования.

Нина Шевченко