Спикер Госдумы требует спасти здание бывшего саратовского авиационного техникума

В 2025 году апелляционный суд обязал управление капстроительства сохранить памятник

В 2025 году апелляционный суд обязал управление капстроительства сохранить памятник

Фото: t.me / volodin_saratov

Фото: t.me / volodin_saratov

Господин Володин подчеркнул, что к сохранению здания необходимо приступить немедленно. Сначала требуется остановить разрушение памятника, чтобы избежать его утраты. Затем, как планирует председатель парламента, здание будет приспособлено под образовательное учреждение.

Здание включает в себя часть, признанную объектом культурного наследия регионального значения — «Гимназия женская Мариинская» 1903–1905 годов постройки.

В 2023 году был объявлен аукцион на разработку проекта стоимостью 25 млн руб. по сохранению, реставрации и приспособлению здания для использования в качестве корпуса школы на 550 мест. Проект предполагал сохранение исторической ценности объекта. В 2024 году был подготовлен акт государственной историко-культурной экспертизы, разрешающий работы.

В августе 2025 года апелляционный суд обязал управление капстроительства Саратовской области сохранить ОКН «Гимназия женская Мариинская». Во время разбирательства было установлено, что проектную документацию должны были разработать еще до августа 2022 года, а противоаварийные работы провести до июня 2023 года. Однако УКС тогда меры не предприняло.

