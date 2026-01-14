Волгоградский суд узаконил изъятие имущества у бывшего верховного судьи Адыгеи

Имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его близких родственников обращено в доход государства по решению Волжского городского суда. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, Аслан Трахов получил активы на коррупционным путем. В сентябре «Ъ» сообщал, что федеральную собственность были обращены 214 объектов недвижимости господина Трахова на 13 млрд руб.

Среди изъятых активов — 100% доли ООО «ТК "Панорама Адыгея"» и ООО «Лаки». На компании было оформлено имущество стоимостью 5,5 млрд руб. Прокуратура установила, что Аслан Трахов, будучи председателем суда, оформлял недвижимость на родственников: отца супруги, жену, сына и дочь. Супруга и дочь приобрели значительное количество объектов, часть из которых была продана. После ухода судьи в отставку в 2019 году активы начали возвращаться в семью.

Решение Волжского горсуда было обжаловано сторонами по делу, а также лицом, не участвовавшим в процессе. Волгоградский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил постановление первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы сторон были отклонены, а жалоба лица, не привлеченного к участию в деле, не была рассмотрена. Решение о передаче имущества в доход государства вступило в законную силу.

