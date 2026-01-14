ФНС банкротит уличенного в дроблении бизнеса производителя дверей на 64 млн

Саратовского производителя дверей «Поволжская дверная компания» банкротит ФНС. Иск о несостоятельности компании налоговая подала в Арбитражный суд региона 9 января. Сумма требований превышает 63,6 млн руб. С августа 2025 года ПДК находится в процессе ликвидации. По данным ЕГРЮЛ, компания прекратит свое существование в августе этого года.

Детали спора пока отсутствуют. Суд еще не принял иск к рассмотрению. Согласно данным за октябрь прошлого года, у ПДК имеются задолженности по налогам, сборам и штрафам на сумму 63 млн руб.

ООО «Поволжская дверная компания» работает в Саратове с 2010 года и является частью крупного семейного бизнеса Игоря Седова, которому принадлежит бренд стальных дверей Torex. В холдинг входят несколько производственных и торговых компаний в Саратове, Казани, Москве и Санкт-Петербурге. ПДК учреждает Владимир Седов, с июня 2025 года он же значится директором. За 2024 год оборот компании упал на 36% до 89 млн руб., а прибыль снизилась на 97% и составила 70 млн руб.

Согласно порталу «Электронное правосудие», конфликт между ПДК и ФНС начался в августе 2023 года. Иск компании к налоговикам был связан с доначислениями по итогам выездной проверки за 2018–2020 годы. ФНС установила, что учредитель Владимир Седов создал схему искусственного дробления бизнеса между ПДК и подконтрольными ей организациями — ООО «Двери Саратова» (ликвидировано в 2023 году), ООО «Дверная компания» и ООО «Стальной Дракон». Целью схемы, по мнению ФНС, был уход от общей системы налогообложения и сохранение льготных спецрежимов (УСН и ЕНВД). Поэтому налоговая доначислила «Приволжской дверной компании» 34,7 млн руб. НДС, 1,7 млн руб. налога по упрощенной схеме и 866 тыс. руб. штрафа.

В суде ПДК настаивала на законности своей деятельности, утверждая, что все компании группы являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, ведут реальную экономическую деятельность и несут свое налоговое бремя. Фирма указывала, что ФНС не представила достаточных доказательств создания схемы дробления. Ответчик в качестве контраргумента отметил, что у всех юрлиц общие учредитель (господин Седов) и директор (Сергей Башинский). Кроме того, ООО зарегистрированы по идентичному адресу, помещения арендовали у одного и того же лица. Также налоговая указала на единый сайт и отсутствие отдельных интернет-ресурсов у «дочек» ПДК, и товарный знак «ДверьЛенд», принадлежащий компании.

В суде также было озвучено, что во всех организациях работали одни и те же сотрудники, использовались идентичные банки и IP-адреса, все расчеты проводились через одну кассу. Общие расходы перераспределялись между компаниями.

Консолидированный доход группы компаний в третьем квартале 2018 года превысил допустимый для УСН лимит в 150 млн руб.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Саратовской области не признал доводы ПДК убедительными и согласился с аргументами ФНС. В 2025 году производитель обжаловал решение в 12 Арбитражный апелляционный суд, но решение первой инстанции было оставлено без изменений. Аналогичное постановление в октябре прошлого года вынесла кассация.

В картотеке арбитражных дел также имеются три спора между ООО «ТД „Торэкс“» и ПДК на сумму 3,7 млн руб. Они касались права собственности на торговую площадь на проспекте Энтузиастов, 20В лит. А в Саратове (производство прекращено), договора аренды этой же территории (ПДК выиграла) и задолженности по договору дилерства от ноября 2019 года (дело частично проиграно). В августе 2025 года ТД «Торэкс» заявило о намерении признать ПДК банкротом. Кроме того, «Поволжская дверная компания» пытается взыскать 60,8 млн руб. убытков с бывшего директора компании Сергея Башинского (руководил с декабря 2015-го по июль 2020 года).

Нина Шевченко