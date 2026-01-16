Законность возврата турбазы «Разлив» Саратовской области подтвердила апелляция

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность возврата турбазы «Разлив» в собственность Саратовской области, сообщили в пресс-службе инстанции. Ранее объект, расположенный на полуострове между Сабуровкой и Усть-Курдюмом, принадлежал чешской компании Evolution systems s. r. o.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Турбаза "Разлив" вернулась в собственность Саратовской области

Фото: Яндекс карты Турбаза "Разлив" вернулась в собственность Саратовской области

Фото: Яндекс карты

Земельный участок был предоставлен Саратовскому авиационному заводу в бессрочное пользование на основании государственного акта от 26 июня 1985 года. Согласно законодательству, он не подлежал приватизации или передаче третьим лицам. Однако через цепочку сделок турбаза оказалась в частной собственности.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры о возвращении объекта. Чешская компания обжаловала решение, но апелляционный суд оставил его без изменений. Решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда подтвердило, что действия по возвращению объекта в государственную собственность были обоснованы и соответствовали нормам законодательства.

Турбаза «Разлив» находится на полуострове в Волге, в 200 метрах от деревни Козловка. На спутниковых картах видно, что это заросшая деревьями территория с несколькими домами, спортивной и вертолетной площадками, причалом и другими строениями. О функционировании турбазы на данный момент неизвестно. Кадастровая стоимость земельного участка площадью 13 га составляет 48,9 млн руб.

Марина Окорокова