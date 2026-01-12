В Волгограде выставлен на торги сгоревший объект культурного наследия 19 века

Объект культурного наследия регионального значения — жилой дом конца XIX века на ул. Огарева, 5 в Ворошиловском районе Волгограда — выставлен на торги. Начальная цена лота, включающего здание площадью 531,8 кв. м и земельный участок в 0,14 га, составляет 10,76 млн руб. Размер задатка — 471,67 тыс. руб. Аукцион проводит госкорпорация «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк эпохи Царицына ищет инвестора

Фото: земля.дом.рф Особняк эпохи Царицына ищет инвестора

Фото: земля.дом.рф

Памятник, известный также как здание Ворошиловского отделения муниципальной милиции, находится в аварийном состоянии. Объект неоднократно горел в XXI веке, сейчас заброшен и продолжает разрушаться. Потенциальному инвестору предлагается территория с разрешенным видом использования для размещения объектов торговли, общественного питания, офисов, культурных учреждений, банков или гостиницы. Прием заявок на участие в аукционе завершится 9 февраля, итоги будут подведены 13 февраля.

В 2014 году региональный минкульт заявлял о намерении найти пути для восстановления ОКН, однако эти планы так и не были реализованы. Ситуация с ветшающим зданием, расположенным в непосредственной близости от администрации Ворошиловского района, вызывает недовольство местных жителей, требующих от властей исполнения прямых обязанностей по сохранению исторического наследия.

Нина Шевченко